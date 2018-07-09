Виктор Павленко: Буду вечно молодым! Последний первый секретарь поздравляет комсомол с юбилеем

27 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественный вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ.
В составе делегации во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в мероприятии примет участие сенатор Виктор Павленко – последний 1-й секретарь Архангельского обкома комсомола. Накануне юбилея Виктор Николаевич поздравил всех земляков, чья судьба была связана с комсомолом:
- История комсомольской организации - это целая эпоха в жизни нашей страны. Через эту школу жизни прошли 200 млн. человек – это была боевая, трудовая кузница кадров нашей страны. Каждое из поколений комсомольцев внесло в жизнь нашей Родины свою неповторимость, свою биографию, свое мужество и труд. Комсомол навсегда останется в истории как организация уникальная по динамичности, мобильности и массовости. Он учил партнерству и коллективизму, помогал развить лидерские качества, давал возможность реализовать себя в самых разных сферах, помогал состояться, найти себя, многим из тех, кто сегодня управляет государством, регионами, городами и районами, возглавляет коллективы учреждений и предприятий. Именно тот комсомол - светлый и радостный, героический и беззаветный – всегда будет жить в наших сердцах! И как бы история не оценивала наши поступки, они всегда были направлены на служение Родине. Не зря в нашей любимой комсомольской песне поется: «Прежде думай о Родине, потом о себе!» Так всегда было и так всегда будет! С Днем рождения, комсомол!
Справка. Комсомольский путь Виктора Павленко:
Комсорг класса, секретарь комитета ВЛКСМ школы, в армии - комсорг роты, закончил высшую комсомольскую школу в Москве, 2-й, потом 1-й секретарь Виноградовского райкома ВЛКСМ, 1-й секретарь Архангельского областного комитета ВЛКСМ. Кавалер знака "За активную работу в комсомоле" - одной из высших наград ЦК ВЛКСМ.