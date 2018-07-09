Ярослав Нилов хочет подарить россиянам еще один выходной. Но церковь против

Бывший куратор Архангельской области от госдумовской фракции ЛДПР Ярослав Нилов (совместно с Игорем Лебедевым) выступил с инициативой добавить еще одни «красный день» в календарь.
День этот будет «плавающим», так как речь идет о Светлом пасхальном понедельнике, который отмечается в ряде христианских стран и является нерабочим.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что в России Пасху отмечают около 85% населения, 6–10% из которых — с соблюдением всех постов. Авторы считают, что верующим нужен дополнительный выходной «для удовлетворения религиозных чувств и потребностей», а также «для полезных и необходимых дел в семье, в кругу друзей и знакомых».
Однако РПЦ, к которой законотворцы обратились за поддержкой, скептически отнеслась к подобному новшеству, назвав его «днем лени, отсыпа и опохмелки».
Тем не менее, законопроект будет рассмотрен российским парламентом согласно регламенту.