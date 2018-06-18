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Как объехать Маргаритинскую ярмарку?

С 20 по 23 сентября в период с 10.00 до 19.30 и 24 сентября с 10.00 до 17.00 движение ряда городских маршрутов претерпит изменения.

В частности, маршрут автобусов №5, №41, №42, №44 и №64 будет проложен следующим образом:

- при движении в направлении центра города по пр. Ленинградский, ул. Папанина, Окружному шоссе, ул. Дачная, пр. Ленинградский и далее по действующим схемам;

- при движении в направлении Нового поселка по пр. Ленинградский, ул. Дачная, Окружному шоссе, ул. Папанина, пр. Ленинградский и далее по действующим схемам.

Остановка автобусов для посадки и высадки пассажиров будет осуществляться на следующих пунктах общественного транспорта: «Поворот на ул. Дачная» (при движении в направлении Нового поселка), «Больница №4» (в обоих направлениях), «Ул. Воронина» (в обоих направлениях), «Протезная мастерская» (в обоих направлениях), «Ул. Папанина» (в обоих направлениях). При этом на время проведения ярмарки из состава маршрутов №№5 и 42 исключается остановочный пункт «Краснофлотский мост» при движении в направлении центральной части города.

Транспортная доступность Маргаритинской ярмарки будет обеспечиваться бесплатными «шаттлами» от Морского-речного вокзала, а также автобусами следующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок:

  • № 4 «ЖД вокзал – МР вокзал – СОТ «Ягодник»;
  • № 5 «Новый поселок – ул. Адмирала Кузнецова»;
  • № 41 «ЖД вокзал – СОТ «Черемушки»;
  • № 42 «ул. Кедрова – кладбище «Жаровихинское»;
  • № 44 «Кладбище «Жаровихинское» – Лесозавод № 13»;
  • № 64 «ЖД вокзал – ул. Силикатчиков».

Всего для обслуживания указанных маршрутов будет задействовано 100 автобусов. В связи с изменением схем движения и, соответственно, увеличением протяженности маршрутов, а также большим количеством транспорта в районе проведения ярмарки, увеличится время на выполнение рейсов по указанным маршрутам. Жителям рекомендуется планировать поездки в общественном транспорте с учетом вносимых изменений.  

19 сентябрь 13:13 | : Будни

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