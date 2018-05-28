Архангельская область вошла в тройку лидеров рейтинга Арктических регионов

5 сентября 2018 года на площадке МИА “Россия сегодня” был представлен первый рейтинг устойчивого развития входящих в состав Арктической зоны РФ территорий «Полярный индекс. Регионы».

«Полярный индекс» – совместный проект Экспертного центра «ПОРА» и кафедры Экономики природопользования Экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, направленный на максимально широкое распространение принципов устойчивого развития применительно к российской Арктике.

В рамках проекта составляется два связанных между собой, но при этом самостоятельных рейтинга устойчивого развития – регионов Арктической зоны РФ и компаний, работающих на этой территории.

Представленный в июне 2018 года «Полярный индекс. Версия 1.0» стал первым специализированным рейтингом устойчивого развития компаний, география деятельности которых затрагивает Арктическую зону России. В пятерку лидеров рейтинга вошли ПАО «Лукойл», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ГМК Норильский никель», ПАО «Роснефть» и ПАО «АК «Алроса».

Во втором рейтинге проекта «Полярный индекс. Регионы» оценивается устойчивость развития всей российской Арктики на макроуровне. Объектом исследования являются регионы, полностью или частично входящие в состав Арктической зоны РФ.

По мнению экспертов «ПОРА», создание рейтинга «Полярный индекс. Регионы» именно сейчас особенно актуально. Уже давно назрела необходимость объединения Арктической зоны РФ, являющейся конгломератом отдельных территорий с разным статусом, в единый административный контур.

Решить эту задачу может создание принципиально нового межрегионального образования – специального Арктического макрорегиона с централизованным управлением, собственной региональной нормативной базой и другими атрибутами единой внутригосударственной территориальной единицы.

При этом объединение арктических территорий в единый макрорегион невозможно без концептуального осмысления пути развития Арктики. Помимо административной «обертки», должны быть зафиксированы принципы дальнейшего освоения российского Севера.

В качестве такой базы могут выступать принципы устойчивого развития, подразумевающие соблюдение баланса его экономической, социальной и экологической составляющих. В Арктике ввиду огромной территории, хрупкой экологи и очень сложных условий выживания данный подход актуален в большей степени, чем для любой другой территории России.

Именно на теории устойчивого развития основана методология расчета рейтинга «Полярный индекс. Регионы». На первом этапе расчета рейтинга по специальной методике рассчитывается индекс устойчивого развития регионов. В нем учитывается целый ряд параметров, разделенных на три группы:

социально-экономические – региональный децильный коэффициент, миграционный отток населения, ВРП на душу населения, соблюдение прав представителей коренных малочисленных народов и др.

эколого-экономические – доля затрат на охрану окружающей среды в бюджете, соотношение темпов прироста запасов и добычи важнейших минерально-сырьевых ресурсов, удельный вес возобновляемых источников воспроизводства ресурсов и др.

социально-экологические – увеличение ожидаемой продолжительности жизни коренных малочисленных народов, наличие региональных и муниципальных программ по адаптации населения и хозяйственных систем к климатическим изменениям, доступ к качественному питьевому водоснабжению и др.

На втором этапе осуществляется экспертный опрос в форме анкетирования. Эксперты выставляют оценки по десятибалльной шкале всем участвующим в рейтинге регионам по трем блокам вопросов – экономическому, социальному и экологическому. В результате расчета каждому из участвующих в рейтинге регионов присваивается интегральный индекс устойчивого развития в виде цифры от 0 до 1.

Координатор программ экспертного центра «ПОРА» Александр Стоцкий указывает на важность внедрения принципов устойчивого развития в контексте объединения российской Арктики:

– Рейтинг регионов, как нам кажется, это превосходный инструмент управления таким объектом государственного устройства, как макрорегион. Сразу видно, как соотносятся между собой субъекты - составные его части, какой уровень устойчивого развития они демонстрируют. Про Арктическую зону РФ тоже идёт разговор, что это макрорегион. Только, пока что связность его вытянутых в широтном направлении частей слабая, а идентичность «житель Арктики» только выстраивается. Но мы уверены, что такой синтез состоится, потому что это продиктовано логикой развития страны - на Север, в Арктику и в широтном направлении.

Руководитель проектной группы кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ по разработке «Полярного индекса» профессор Сергей Никоноров отмечает методологическую новизну рейтинга «Полярный индекс. Регионы»:

– Оценивая уровень развития регионов, эксперты зачастую фокусируются на отдельных составляющих устойчивого развития. Показательно, что базовый для любого региона программный документ называется «Стратегия социально-экономического развития», то есть в самом названии уже не учитывается третья грань устойчивого развития – экология.

При этом как экологический след, так и, например, ВРП сами по себе не являются «мерилом всех вещей». Не менее важным является то, что в науке зовут «индексом человеческого счастья» – показатели пропорциональности распределения доходов, ожидаемой продолжительности жизни, удовлетворенности жизнью. Именно поэтому в рейтинге «Полярный индекс» мы постарались отразить устойчивое развитие как сбалансированную взаимосвязь всех трех его составляющих – экономики, экологии и социального благополучия.

По результатам расчетов был сформирован следующий рейтинг регионов Арктической зоны РФ:

№ Регион Полярный индекс 1 Мурманская область 0,673 2 Республика Саха (Якутия) 0,670 3 Архангельская область 0,631 4 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,628 5 Красноярский край 0,620 6 Чукотский автономный округ 0,604 7 Республика Карелия 0,602 8 Ненецкий автономный округ 0,595 9 Республика Коми 0,590 10 Земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане 0,490

В пятерку лидеров рейтинга вошли Мурманская область, Якутия, Архангельская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Красноярский край.

Следующий этап в рамках проекта «Полярный индекс» – презентация результатов социологического исследования по индексу благополучия жителей российской Арктики и формирование «народного» полярного индекса.

Кроме того, запланирован выпуск расширенного рейтинга компаний, работающих в Арктике, а также его регулярное обновление. Без присвоения новых числовых значений будет отмечаться динамика: какие компании двинулись вперед в вопросах устойчивого развития, какие, напротив, отстали. Количественный подсчет рейтинга будет производиться один раз в год.

Экспертный центр «ПОРА» и кафедра экономики природопользования Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова готовы к открытому обсуждению методики подсчета среди экспертов, администраций регионов и других заинтересованных лиц.