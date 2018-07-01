Школы и детсады Архангельска : На носу первое сентября

Ход ремонтных работ в учреждениях образования Архангельска проверили депутат Александр Фролов и заместитель главы горадминистрации по соцвопросам Светлана Скоморохова.

В детском саду №77 «Морошка» за счет внебюджетных средств была проведена замена розлива горячего водоснабжения. Но в ходе проведения работ выявилась необходимость дополнительного ремонта.

- Мы обратились с просьбой о выделении средств из резервного фонда, чтобы подготовить теплоузел к началу отопительного сезона, - рассказала заведующая детсадом Инна Сынкова.

При поддержке депутата Александра Фролова на эти цели уже направлено более 70 тыс. рублей. По словам заместителя главы города по соцвопросам Светланы Скомороховой ремонт будет выполнен оперативно и дошкольное учреждение получит паспорт готовности к зиме в установленные сроки.

В преддверии 80-летия обновляется и 21-я гимназия. Из резервного фонда на текущий ремонт санузла на первом этаже здания было выделено 437,8 тысяч рублей. Подрядчик практически завершил работы, и сейчас помещение приобрело вполне цивилизованный вид.

- Также мы выполнили ремонт кабинета, где будет размещаться наш музей и проходить уроки французского языка. Сейчас остались последние косметические работы, и школа будет полностью готова к учебному году, - сообщила директор гимназии №21 Татьяна Боровикова. Александр Фролов отметил, что также будут закончены работы по ремонту фасада цоколя здания.

Паспорта готовности у всех учреждений образования Архангельска будут подписаны 25 августа. Свои двери для 19 тыс. дошколят откроют 59 детсадов, а для более чем 36 тыс. учащихся - 51 средняя школа.

- Всего на капитальный и текущий ремонт муниципальных образовательных организаций было направлено более 32,5 млн. рублей, что на 3 млн. больше чем в прошлом году, - рассказала заместитель главы города по соцвопросам Светлана Скоморохова. – Кроме того были привлечены и внебюджетные средства.

- Все ремонтные работы идут по плану. К 1 сентября все должно быть готово. Были аккумулированы как бюджетные, так и внебюджетные средства, для того, чтобы работы проводились в комплексе в полном объеме, - подчеркнул Александр Фролов.

Как отметил Александр Фролов, депутаты гордумы выделили средства на реконструкцию существующих детсадов для создания в них дополнительных групп. В этом году их откроется 8 на 170 мест. Также депутаты гордумы поддержали предложение администрации Архангельска по использованию третьих этажей зданий действующих детсадов для размещения групп детей старшего дошкольного возраста. Среди первоочередных объектов – детсад № 6 «Олененок» в округе Майская Горка. Кроме того в рамках программы развития Архангельска как областного центра в округе будет построено два новых детсада и современная средняя школа на ул. Карпогорской.



