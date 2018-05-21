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Как жить детям-инвалидам? (анкетирование)

Всероссийская организация родителей детей-инвалидов планирует выяснить у родителей или законных представителей, какой они видят взрослую жизнь своего ребенка, и понять, как ее улучшить.

Перспектива попадания детей с инвалидностью и ментальными особенностями в психоневрологический интернат (ПНИ) часто пугает родственников. Общественные и родительские организации требуют реформировать систему ПНИ. Конвенция ООН о правах инвалидов обязует Россию заменить эту систему практикой сопровождаемого проживания для улучшения качества жизни детей и взрослых.

Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями (ВОРДИ) предлагает родителям или законным представителям ребенка с инвалидностью принять участие в анкетировании. Все ответы будут учтены при разработке нормативно-правовых документов по организации сопровождаемого проживания людей с инвалидностью, в том числе сопровождаемого совместного проживания малых групп в отдельных жилых помещениях.

 

12 август 08:26 | : Будни

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