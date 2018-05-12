В Архангельске запустили проект "Любимому городу - чистые газоны"

В администрации Архангельска рассмотрены первые результаты работы проектной команды, которая занялась решением такой актуальной проблемы, как уборка за собаками при их выгуле на территории города.

Как отметил руководитель проекта «Любимому городу – чистые газоны!», начальник управления муниципального жилищного контроля Александр Шестаков, идея использовать проектный метод для решения проблемы возникла в ходе проведения весенних субботников. После таяние снега становится особенно очевидно, что в городе отсутствует культура уборки за своими питомцами. На ее формирование могут уйти годы, но начинать необходимо уже сейчас.

На данный момент уже составлен график выполнения работ по реализации проекта. Деятельность будет вестись сразу по нескольким направлениям: от внесения необходимых изменений в нормативно-правовые документы и установки специальных урн с диспенсерами до разработки просветительских модулей для дошколят и школьников, а также целенаправленной агитационной кампании.

Уже в 2019 году авторы проекта предлагают установить в четырех округах города 30 урн для собачьих экскрементов, оборудованных диспенсерами для дог-пакетов. В том числе, предполагается установка двух таких урн в строящемся парке за кинотеатром «Русь». Необходимо провести работу с управляющими компаниями и ТСЖ на предмет установки диспенсеров в подъездах жилых домов, чтобы житель, выходя на прогулку с собакой, мог взять с собой специальный пакетик. Что касается необходимости утилизации отходов жизнедеятельности собак, то, как показал анализ законодательства, данные отходы не являются биологическими, поэтому могут утилизироваться как бытовые. Чтобы подтвердить эту позицию, администрация города направит запросы в ветнадзор и иные заинтересованные ведомства.

- Одно из самых важных направлений реализации проекта – пропаганда цивилизованного и культурного отношения к городской среде: если с раннего детства человек принимает уборку за своим питомцем как норму, то это отношение приносится в семью, охватывает все большее число горожан. Во взаимодействии с департаментом образования уже рассматриваются возможности просветительской работы среди детей дошкольного и школьного возраста. Кроме того, будем стремиться подключить к продвижению идеи ветеринарные клиники и зоомагазины, общественные организации, - отметил Александр Шестаков.

В ходе заседания проектного комитета глава Архангельска Игорь Годзиш подчеркнул, что одновременно необходимо заниматься вопросом создания площадок для выгула и дрессировки собак. Законодательством регламентировано, что расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий рекомендуется принимать не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

- Такие площадки, безусловно, необходимы во всех округах. Однако в существующей плотной застройке их обустройство проблематично, поэтому необходимо прорабатывать с застройщиками вопросы создания таких площадок в кварталах-новостройках, - дал поручение градоначальник.

Текущие результаты по проекту «Любимому городу – чистые газоны!» получили высокую оценку проектного комитета. Как отметила председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова, на встречах с населением вопрос чистоты газонов поднимается часто, поэтому горожане должны поддержать новое направление работы.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)