Сегодня в Северодвинске включится уличное освещение

В связи с сокращением светового дня 1 августа около 23:00 предприятие «Горсвет» включит в Северодвинске наружное освещение, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на распоряжение, подписанное заместителем главы Северодвинска по городскому хозяйству Олега Лобачева.

В летний период сотрудники «Горсвета» выполняли плановые работы - готовили систему городского освещения к предстоящему сезону.

- Мы заменили 20 опор наружного освещения, повреждённые в результате ДТП. Предприятие придерживается курса на энергосбережение, поэтому по поручению главы Северодвинска Игоря Скубенко мы приобрели светодиодные лампы, которые будем устанавливать на проспекте Ленина, - сообщил директор «Горсвета» Константин Поликарпов.

Добавим, что начало осветительного периода регламентируется ГОСТом «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» и зависит от естественной освещённости.