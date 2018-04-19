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В Архангельске до конца года планируется снести около 20 расселённых домов

Администрацией Архангельска проводится работа по сносу расселенных жилых домов. Она преследует ряд целей, напрямую связанных с жизнью столицы Поморья.

Как доложил на городской еженедельной планёрке директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин, комплекс действий по демонтажу старых зданий повышает уровень пожарной безопасности в городе, сокращает места несанкционированного размещения отходов, улучшает архитектурный облик Архангельска, а также даёт возможность дальнейшего использования территории города в соответствии с градостроительным планом.

- На сегодняшний день в Архангельске в работе находится 12 адресов. По четырём из них здания находятся в стадии демонтажа, по пяти снос уже закончен, и ещё по трём ведётся подготовка к сносу, - сообщил Владимир Шадрин.

Полностью закончен демонтаж строений и осуществляется зачистка площадки по адресам:

- ул. Нагорная, 41;

- ул. Дрейера, 13, корп. 1;

- ул. Лесозаводская, 23;

- ул. Северодвинская, 3;

ул. Мещерского, 32.

В процессе демонтажа находятся дома по адресам:

- ул. Володарского, 26;

- ул. Карельская, 47;

- ул. Школьная, 73;

- ул. Победы, 150.

Готовятся к сносу дома по ул. Логинова, 19, ул. Титова, 14, пр. Советских космонавтов, 113.

- До конца этого года нам предстоит снести порядка 20 домов в шести городских округах.  Средние затраты на снос одного дома составляют ориентировочно 250-400 тысяч рублей, однако городской бюджет затрат не несет: подрядчики за свой счет сносят дома, а материалы используют для своих нужд, - подчеркнул Владимир Шадрин.

В общей сложности в Архангельске необходим снос порядка 200 домов.

30 июль 16:12 | : Будни

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