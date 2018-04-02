Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как попасть в "Артек" из Архангельска без денег и блата?

Министерство просвещения Российской Федерации объявляет о старте Всероссийского конкурса «В Артек вместе с Русским Радио». Впервые в масштабе всей страны школьников 5-11-х классов приглашают принять участие в конкурсе на сочинение и исполнение лучшей песни, выражающей признательность и уважение к профессии учителя.

Участники конкурса должны сочинить оригинальные слова и музыку на тему деятельности учителей и исполнить композицию в современном эстрадном жанре.

По итогам конкурса трём финалистам вручат путёвки в Международный детский центр «Артек», а победитель получит шанс исполнить свой хит в дуэте с известным эстрадным исполнителем, который прозвучит в эфире «Русского Радио». При этом под «финалистом» может подразумеваться и творческий коллектив из двух человек.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 5 августа 2018 года, заполнив её на сайте edu.gov.ru/artek-contest или воспользовавшись тематическим баннером на сайте министерства.

По всем организационным вопросам обращаться:  e-mail: v-artek@mail.ru, тел. +7 (495) 629-14-20, +7 (495) 629-15-41, + 7 (495) 629-41-73.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

04 июль 11:42 | : Будни / Культура

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2018 (35)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)


Деньги


все материалы
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20