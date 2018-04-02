Как попасть в "Артек" из Архангельска без денег и блата?

Министерство просвещения Российской Федерации объявляет о старте Всероссийского конкурса «В Артек вместе с Русским Радио». Впервые в масштабе всей страны школьников 5-11-х классов приглашают принять участие в конкурсе на сочинение и исполнение лучшей песни, выражающей признательность и уважение к профессии учителя.

Участники конкурса должны сочинить оригинальные слова и музыку на тему деятельности учителей и исполнить композицию в современном эстрадном жанре.

По итогам конкурса трём финалистам вручат путёвки в Международный детский центр «Артек», а победитель получит шанс исполнить свой хит в дуэте с известным эстрадным исполнителем, который прозвучит в эфире «Русского Радио». При этом под «финалистом» может подразумеваться и творческий коллектив из двух человек.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 5 августа 2018 года, заполнив её на сайте edu.gov.ru/artek-contest или воспользовавшись тематическим баннером на сайте министерства.

По всем организационным вопросам обращаться: e-mail: v-artek@mail.ru, тел. +7 (495) 629-14-20, +7 (495) 629-15-41, + 7 (495) 629-41-73.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)