Абитуриентам Архангельской области: Собираетесь в САФУ? Ну-ну...

Участник Ассоциации независимых СМИ и блогеров Елена Горяшина:
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ. Рейтинг вузов России "100 лучших вузов России" от агентства RAEX.
САФУ в рейтинге RAEX:
2014 год - 90-е место;
2015 год - 94-е место;
2016 год - САФУ нет в списке 100 лучших ВУЗов России;
2017 год - 87-е место;
2018 год - 83-е место.
Результаты других федеральных университетов в рейтинге 2018 года:
12-е место: Уральский федеральный университет.
16-е место: Казанский федеральный университет.
17-е место: Сибирский федеральный университет.
28-е место: Дальневосточный федеральный университет.
30-е место: Южный федеральный университет.
34-е место: Северо-Восточный федеральный университет.
83-е место: САФУ.
90-е место: Балтийский федеральный университет.
97-е место: Северо-Кавказский федеральный университет
https://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2018
Результаты САФУ в 2018 году:
⁃ качество образования, ранг - 52;
⁃ востребованность работодателями, ранг - 122;
⁃ научно-исследовательская активность, ранг - 119.
АБИТУРИЕНТЫ! СМОТРИТЕ ранг САФУ:
- "востребованность работодателями" по годам:
83 (2013), 116 (2014), 128 (2015), 114 (2017), 122 (2018);
- "научно-исследовательская активность" по годам:
107 (2013), 103 (2014), 105 (2015), 116 (2017), 119 (2018).
И ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ!