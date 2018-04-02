Абитуриентам Архангельской области: Собираетесь в САФУ? Ну-ну...

Участник Ассоциации независимых СМИ и блогеров Елена Горяшина:

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ. Рейтинг вузов России "100 лучших вузов России" от агентства RAEX.

САФУ в рейтинге RAEX:

2014 год - 90-е место;

2015 год - 94-е место;

2016 год - САФУ нет в списке 100 лучших ВУЗов России;

2017 год - 87-е место;

2018 год - 83-е место.

Результаты других федеральных университетов в рейтинге 2018 года:

12-е место: Уральский федеральный университет.

16-е место: Казанский федеральный университет.

17-е место: Сибирский федеральный университет.

28-е место: Дальневосточный федеральный университет.

30-е место: Южный федеральный университет.

34-е место: Северо-Восточный федеральный университет.

83-е место: САФУ.

90-е место: Балтийский федеральный университет.

97-е место: Северо-Кавказский федеральный университет

https://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2018

Результаты САФУ в 2018 году:

⁃ качество образования, ранг - 52;

⁃ востребованность работодателями, ранг - 122;

⁃ научно-исследовательская активность, ранг - 119.

АБИТУРИЕНТЫ! СМОТРИТЕ ранг САФУ:

- "востребованность работодателями" по годам:

83 (2013), 116 (2014), 128 (2015), 114 (2017), 122 (2018);

- "научно-исследовательская активность" по годам:

107 (2013), 103 (2014), 105 (2015), 116 (2017), 119 (2018).

И ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ!