Судьба моста через р. Кудьма. Глава Северодвинска зрит

О предстоящих работах на автомобильном мосту через реку Кудьма рассказал глава Северодвинска. Этот вопрос журналисты задали Игорю Скубенко на пресс-конференции.

- Настил автопешеходного моста через реку Кудьма в районе проспекта Победы нуждается в ремонте: необходимо укрепить рабочий и заменить защитный настилы. Необходимая сумма в размере 400 тысяч рублей перераспределена внутри бюджета комитета ЖКХ, транспорта и связи. Ведутся процедуры по подготовке к проведению аукциона на выбор подрядчика. Ремонтные работы планируем начать в начале августа, - отметил Игорь Скубенко.

Добавим, ранее ремонт моста проводился в 2009 и 2014 годах, а в 2016-м были введены ограничения по массе перевозимых грузов до 15 тонн, поэтому нарушение данного ограничения могут быть основной причиной быстрого износа настила. При анализе записей камер видеонаблюдения видно, что через мост активно двигается большегрузный транспорт.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)