Игорь Скубенко: "Историю надо знать и помнить". Северодвинск вспоминает 22 июня 41-го

22 июня в Центре культуры и общественных мероприятий (улица Бойчука, 2) открылась фотовыставка Тимофея Мельника «На Берлин!». Она будет работать в холле третьего этажа до 24 июля.

- Нужно знать и помнить нашу историю. Сегодня трагическая дата - 77 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Выставка произведений Тимофея Мельника даёт нам возможность прикоснуться к реальной истории - фронтовой фотограф запечатлел трагические и славные моменты войны, - отметил глава Северодвинска Игорь Скубенко.

Он добавил, что управлению образования и управлению общественных связей и молодёжной политики нужно сделать всё возможное, чтобы максимально большое количество детей и подростков побывали на этой экспозиции.

В церемонии открытия принял участие и председатель городского Совета депутатов Михаил Старожилов.

- Войну не просто выиграть - ещё сложнее сохранить память о ней, - подчеркнул он.

Глава города поблагодарил Архангельский областной институт открытого образования, региональное отделение Российского военно-исторического общества за организацию уникальной выставки, подготовленной при участии Германо-российского музея Берлин-Карлхорст.

Куратор выставки - кандидат исторических наук Роман Болдырев провёл первую экскурсию для юнармейцев и ребят из летнего лагеря, работающего в школе № 16.

Вниманию посетителей представлено 68 фотографий, запечатлевших многие основные события Великой Отечественной войны - от парада на Красной площади 7 ноября 1941 года до подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии в ночь с 8 на 9 мая 1945 года.

Вход на выставку - свободный.