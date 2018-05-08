Потоп на Московском, 55. Грустные особенности социального жилья

Переехав из разваливающейся деревяшки в новый дом на Московском пр-те 55, кор. 3, построенный по программе расселения аварийного жилья, архангелогородцы попали в очередной коммунальный коллапс.

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- В декабре 2017 года многоквартирный дом был введён в эксплуатацию, жилые помещения переданы владельцам. В результате дождей один из подъездов оказался затоплен. Сообщение о ЧП стало причиной проверки министерства строительства и архитектуры Архангельской области совместно с региональным управлением капитального строительства.

— По результатам осмотра зафиксирован факт залития стены подъезда. Его причиной послужил механический засор — попадание пенопласта и полиэтиленовой пленки в водоприёмную воронку. Это затруднило отвод дождевой воды с кровли по внутреннему водостоку, — пояснил министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев.

Подрядная организация очистила воронку от посторонних предметов. Информация о ситуации доведена до руководства управляющей компании. Стоит отметить, что во время весеннего таяния снега и дождей за предыдущий период протечек кровли не наблюдалось.

Наблюдатели считают, что внимание к приемке социального (бесплатного) жилья должно быть усилено. Строители знают, что возводят… ну и качество соответственное.