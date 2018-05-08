Между "Сосенкой" и 20-й школой. Аллея славы в Архангельске появится уже в четверг

В четверг, 21 июня, в Архангельске состоится посадка саженцев в рамках социального проекта «Аллея славы». Мероприятие пройдёт в районе домов №№ 6-12 по улице Воскресенская и на пустыре возле улицы 23-й Гвардейской дивизии – между школой №20 и детским садом «Сосенка».

Саженцы уже доставлены в областной центр при помощи торговой сети «Петровский», выделившей транспорт для перевозки. Администрация города выражает свою благодарность компании за оказанную помощь.

Старт высадке саженцев на обеих городских площадках будет дан ровно в 18.00. На участке на улице Воскресенской подготовлена культурная программа с выступлением народного самодеятельного коллектива «Хореографический ансамбль «Овация». Всех участников акции, посадивших деревья, ждут памятные подарки – специальные магнитики с изображением того, как будет выглядеть Аллея славы через несколько лет.

Перед самым началом посадки возле 20-й школы усилиями центра «Радуга» будет представлена культурно-развлекательная программа.

Также для всех присутствующих будет проведён своеобразный спортивный флешмоб-разминка для того, чтобы подготовиться к посадке деревьев.

Напомним, что Архангельск одержал победу в патриотическом благотворительном проекте, организованном компанией «Эко Плант» и стал правообладателем тысячи деревьев для создания Аллеи Славы. Более 35 тысяч архангелогородцев отдали свои голоса в пользу города. Столица Поморья получила в дар тысячу деревьев, из них 250 были переданы нашим соседям - Северодвинску и Новодвинску.

Напоминаем, что в высадке деревьев сможет принять участие любой горожанин.

После высадки в Архангельске на Алее славы появятся дубы, яблони и декоративный кустарник - бересклет, дерен белый, пузереплодник калинолистный Диабло, пузыреплодник калинолистный Лютеус, кизильник блестящий, пираканта, роза ругоза Рубра.

(на фото: роза ругоза)