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Главное кладбище Архангельска закрыто... но не для всех

Одно из крупнейших кладбищ Архангельска – Кузнечевское (оно же Вологодское) – с сегодняшнего дня закрывается для въезда всех видов транспорта. В случае обоснованной необходимости въезда на территорию необходимо будет оформлять специальное разрешение.

Ограничение начало действовать сегодня с 15 часов, его введение связано с необходимостью наведения порядка на территории кладбища и недопущения её захламления.

Как пояснил заместитель главы Октябрьского округа Дмитрий Рубцов, на кладбище несанкционированно валят деревья, постоянно переполняются контейнерные площадки и даже имеют место факты вандализма. Всё вышеперечисленное в совокупности представляет собой явную проблему.

- Это делается неопределёнными лицами, которых практически невозможно поймать за руку. Ограничение въезда автотранспорта на территорию кладбища – одна из мер решения проблемы. Будем договариваться с МУП «Спецтрест» о контроле всех прибывающих машин. У специалистов «Спецтреста» будет ключ от ворот, следовательно, они смогут контролировать въезд транспортных средств. В то же время, в случае обоснованной необходимости въезда на территорию необходимо будет оформлять специальное разрешение, обратившись на предприятие «Спецстрест», - сообщил Дмитрий Рубцов.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

 

06 июнь 12:04 | : Будни

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