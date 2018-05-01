Парк за "Русью" - будет маза отдохнуть и инвалидам

Вчера на территории будущего народного парка на ул. 23-ей Гвардейской дивизии состоялось большое выездное совещание с участием главы Архангельска Игоря Годзиша, депутатов областного Собрания и городской Думы, представителей общества инвалидов. Обсуждение плана проведения работ продолжилось в рамках круглого стола, организованного региональным отделением партии «Единая Россия».

Как сообщил глава города Игорь Годзиш, сегодня департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры проводит работу по размещению аукциона на электронной площадке для определения подрядчика, который займется воплощением в жизнь проекта.

- График спланирован таким образом, что основные работы должны быть завершены в сентябре, и затем, вместе с горожанами, мы сможем высадить здесь деревья. Ценность проекта «Формирование комфортной городской среды» именно в том, что и в принятии решения, и в реализации участвуют граждане. Жители Архангельска большинством голосов выбрали эту территорию для первоочередного благоустройства, представители общества инвалидов были вовлечены в работу по адаптации благоустройства в интересах маломобильных групп населения, а к высадке деревьев будут приглашены горожане, - пояснил Игорь Годзиш.

Как отметил депутат областного Собрания и координатор партийного проекта «Городская среда» в регионе Виктор Заря, парковая зона будет обустроена таким образом, чтобы отдых здесь был комфортен каждому. Для этого планируется обустройство широких пешеходных и велодорожек, установка более 40 скамеек и парковых диванов.

- Пожелания людей, которые не понаслышке знают о потребностях людей с ограниченными возможностями, были услышаны, когда вносились изменения в проект благоустройства парка. Например, вместо тротуарной плитки будет уложен асфальт. Для людей на колясках или на костылях это имеет принципиальное значение. Дорожки расширены так, чтобы могли разъехаться две коляски. Будут и специальные тренажеры, - отметила директор опорно-экспериментального реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья Ольга Богданова.

В ходе круглого стола депутат областного Собрания Виталий Фортыгин подчеркнул, что партийный проект «Городская среда» - это прекрасный пример реализации социально значимого мероприятия, поддержанного большинством жителей города и соответствующего концепции Майских указов Президента России Владимира Путина. Руководитель Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области Николай Мякшин попросил в дальнейшем обратить особое внимание на транспортную доступность парка для маломобильных групп граждан. Депутат городской Думы Александр Фролов выразил уверенность, что парковая зона, создаваемая общими усилиями партии «Единая Россия», администрации города, жителей в рамках федеральной программы, станет образцом для подражания. В свою очередь депутат городской Думы Сергей Пономарев предложил максимально информировать архангелогородцев через СМИ о ходе выполнения благоустройства парка в течение лета.

- Я считаю, что парк – это живая история. В этом сезоне мы воплотим в жизнь разработанный специалистами проект, а в дальнейшем будем усовершенствовать его инфраструктуру. Сама жизнь подскажет, где необходимо проложить дополнительные дорожки, установить скамейки, высадить деревья. Это цивилизованный путь, который позволяет общественной территории развиваться, отвечать интересам жителей, - выразил свою позицию глава Архангельска Игорь Годзиш.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)