Архангельская область оказалась самой антинаркотической

Архангельская область в антинаркотическом рейтинге проекта «Трезвая Россия» заняла первое место (22.62 балла).

Кроме Поморья в пятерку лидеров вошли Чукотка, Волгоградская область, Чечня и Мордовия.

При составлении рейтинга учитывали пять критериев: число умерших от наркотиков; количество страдающих от зависимости; число лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения; количество выявленных административных правонарушений и зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Впрочем, часть местных аналитиков считает, что потребление наркотиков не в традициях северного населения (климатические условия, плохая высаживаемость конопли, проблемы с доставкой из-за тупиковости географического положения и пр.).

Зато, что касается потребления алкоголя…