ОНФ: "Спортивные выходные" дошли и до Архангельска

Команда «Молодежки ОНФ» в Архангельской области присоединилась к всероссийской акции «Спортивные выходные» в рамках проекта «Молодежки ОНФ» «Связь поколений». Благодаря представителям Общероссийского народного фронта студенты Северного арктического федерального университета (САФУ) провели интересное и динамичное спортивное мероприятие для людей пожилого возраста, профессиональная деятельность которых была связана с морем, службой в армии, преподаванием в школе, а также ветеранов спорта на стадионе «Буревестник» в областном центре.

Напомним, проект «Связь поколений» стартовал в марте 2018 г. Он нацелен на мероприятия для людей в возрасте от 55 лет и старше. Это спортивные соревнования, интеллектуальные батлы между подрастающим и старшим поколениями, фотовыставки, кулинарные мастер-классы. Архангельская команда «Молодежки ОНФ» в рамках названного проекта проводит четвертую встречу. Хорошая погода, установившаяся в Архангельске, позволила «Молодежке ОНФ» провести открытую 10-минутную зарядку под популярные музыкальные композиции, присоединиться к зарядке могли все желающие. Затем ветеранам было предложено поиграть в городки и провести соревнования по бадминтону.

«Акция «Спортивные выходные» прошла замечательно, наши ветераны уже засиделись дома, мы их, как говорится, немножко встряхнули после долгой зимы, придали импульс. Теперь регулярные занятия физкультурой на свежем воздухе должны войти в их привычку. Ведь потенциал здоровья у пенсионеров-северян неплохой, мы в этом убедились, – сказал участник команды «Молодежки ОНФ» в Архангельской области Евгений Покрышкин. – В свою очередь мы готовы оказать необходимую поддержку ветеранам на любом этапе спортивных увлечений. Для нас очень важно общение с людьми старшего поколения, обмен жизненным опытом».