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Поколение победителей: Валентина Пакулина и Боб Селли (Бессмертный экипаж))

We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"

Валентина Ивановна Пакулина

- Я родилась и выросла в поселке 3-го лесозавода в Архангельске. Когда началась война мне было тринадцать лет. 1941 и 1942 годы были очень тяжелыми. Почти все мужчины ушли на фронт, и их заменили мы: подростки, женщины. Как и многие мои ровесники, я пошла работать на завод: сначала в ящичный цех, потом - в механический. Мы изготавливали продукцию для фронта.

Потом в Архангельск стали приходить союзные конвои. Разгружали их на Экономии, а железной дороги, чтобы отправить грузы, не было. Объявили мобилизацию, и мы всем миром стали строить железнодорожную ветку от порта Экономия до Жаровихи. Построили быстро, за два месяца. Работали день и ночь, потому что дорога была очень нужна. А как построили – пошел паровоз, как мы радовались, что грузы отправляются на фронт.

Уже осенью в Архангельске стало плохо с едой. Мы перекапывали колхозные поля – искали картошку. Помню, как в 1942 году город бомбили. Мы все были зачислены в МПВО. Когда объявляли воздушную тревогу, каждый занимал свой пост, наблюдательный пункт. Мы, подростки, забирались на чердак нашего дома и внимательно следили за небом. Уже по гулу научились различать наши и немецкие самолеты. Было, конечно, страшно, особенно когда появлялись самолеты, начинали греметь орудия, вспыхивали пожары. Но мы не бросали свой наблюдательный пункт, и, если видели, как падает «зажигалка» - обязательно ликвидировали ее: песком засыпали. Так и отстояли наш Архангельск.

Боб Селли

- Во время войны Второй мировой я служил в качестве пилота в 835-й эскадрильи ВВС Королевского военно-морского флота. Нашу часть сформировали в январе 1942 года недалеко от Саутгемтона, но отправили на Ямайку, оттуда в США, Норфолк, штат Вирджиния, где проходил ремонт авианосец «Furious». Затем мы базировались на разных авианосцах в Шотландии и Северной Ирландии. Сначала мы летали на торпедоносцах «Swordfish».

В июне 1943 года было добавлено 6 истребителей «Sea Hurricanes», а в 1944 году мы пересели на американские истребители «Wildcat», которые получили по ленд-лизу. Тогда же нас приписали к эскортному авианосцу «Nairana». На нем мы обеспечивали проводку конвоев в Гиблартар. В Бискайском заливе в мае-июне мы сбили три немецких тяжелых бомбардировщика Ju-290s.

Потом участвовали в противолодочных операциях в Северной Атлантике в отряде адмирала Фредерика Уэйк-Уокера. Затем нас направили для эскортирования Арктических конвоев. Здесь мы столкнулись с самыми опасными за все время войны условиями службы. Самолеты должны были взлетать и приземляться на авианосцы в ужасающих условиях: можете ли вы представить посадку на палубе, которая качается из стороны в сторону, вверх и вниз почти на 180 градусов, в кромешной темноте?

Немцы были опасным противником в воздухе. Их бомбардировщики всегда ожесточенно отстреливались, и мы после боев не достчитывались нескольких своих товарищей. Редко кого удавалось подобрать живым из штормового холодного моря. И тем не менее, за время проводки конвоев в Россию мы сумели потопить две подводные лодки и сбить четыре вражеских самолета в Арктике.

 

30 апрель 11:21 | : Будни

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