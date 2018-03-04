Как Архангельск гульнет на этот Первомай?

В День Весны и Труда в областной столице состоятся праздничная демонстрация и концерт, организованные региональной Федерацией профсоюзов. Шествие колонн начнётся в 10 часов от кинотеатра «Мир».

В демонстрации примут участие молодежные активисты, представители ФПАО, областного правительства региона и Собрания депутатов, работники различных отраслей экономики региона. Первомайские колонны проследуют по Троицкому проспекту до площади Профсоюзов, где в 10.40 начнётся митинг, посвящённый празднику Весны и Труда. На нём выступят губернатор Архангельской области Игорь Орлов, глава Архангельска Игорь Годзиш, лидеры отраслевых профсоюзных организаций.

По окончании митинга около памятника защитникам Севера, что на площади возле Дворца спорта, молодые профсоюзные активисты проведут флешмоб – запуск шаров в небо. Затем там же начнётся праздничный концерт, в котором примут участие солистка ансамбля «Северное сияние» Клавдия Соснина, ансамбли «Сиверко» и «Россиянка», а также танцевальный коллектив «Ассоль»

Также сообщается об изменениях в автобусных маршрутах. 2 мая в связи с легкоатлетической эстафетой с 9 до 15 часов будут введены корректировки:

- по маршрутам №№ 1, 9, 42, 43, 44, 60, 61, 76 (против часовой стрелки) по просп. Троицкий на участке от ул. Попова до ул. Выучейского будет организовано по ул. Набережная Северной Двины – ул. Выучейского – просп. Обводный канал – ул. Логинова – просп. Троицкий (при движении в направлении от МРВ в сторону ул. Гагарина) и по просп. Троицкий – ул. Логинова – просп. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – ул. Набережная Северной Двины (при движении в направлении от ул. Гагарина в сторону МРВ);

- по маршрутам №№ 4, 11 (против часовой стрелки), 12, 41, 54, 62 по просп. Троицкий на участке от ул. Выучейского до ул. Воскресенская будет организовано по ул. Набережная Северной Двины – ул. Выучейского – просп. Обводный канал – ул. Воскресенская (при движении в направлении от МРВ в сторону ул. Воскресенская) и по ул. Воскресенская – просп. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – ул. Набережная Северной Двины (при движении в направлении от ул. Воскресенская в сторону МРВ);

- по маршруту № 6 по просп. Троицкий на участке от ул. Попова до ул. Воскресенская движение будет организовано по просп. Троицкий – ул. Логинова – просп. Ломоносова – ул. Воскресенская (при движении в направлении от ул. Гагарина в сторону ул. Воскресенская) и по ул. Воскресенская – просп. Обводный канал – ул. Логинова – просп. Троицкий (при движении в направлении от ул. Воскресенская в сторону ул. Гагарина).

Движение автобусов по маршрутам №№ 11 (по часовой стрелке), 75Б и 76 (по часовой стрелке) 2 мая с 9 до 15 часов осуществляться не будет.

Остановка автобусов для посадки и высадки пассажиров будет осуществляться на оборудованных остановочных пунктах общественного транспорта.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)