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9 мая по Архангельску пройдет "Бессмертный экипаж" северных конвоев

3-я отдельная рота Бессмертного полка в Архангельске в этом году вновь станет особым – Бессмертным экипажем Северных конвоев.

Формирование 3-й роты будет происходить :
- с 12.00 до 13.00
на проспекте Троицкий в районе пересечения с улицей Попова (напротив дома Быта – ближе к - зданию ГТРК «Поморье»).
Увидеть колонну будет просто – во главе нее несем большой – 14 метров - плакат с надписью «Бессмертный экипаж – Архангельск»!!!

К колонне Бессмертного экипажа могут присоединиться родственники всех тех, кто в годы Великой Отечественной войны участвовал в Арктических конвоях – зарубежных и внутренних, воевал на Северном флоте и Беломорской флотилии, обеспечивал ледокольную и лоцманскую проводку судов, ледовую разведку и авиационное прикрытие, работу маяков, навигационных знаков и метеорологических станций, выполнял гидрографические работы, трудился на углублении фарватеров, на буксирах и водоналивных судах, принимал и разгружал суда в портах и отправлял грузы по железной дороге, кто участвовал в строительстве и реконструкции портовых сооружений в Архангельске и Молотовске, Онеге, Беломорске, Кандалакше, на Новой Земле и Диксоне, кто прокладывал железнодорожную ветку от Исакогорки до Экономии, все кому дорога память о конвоях и вкладе Архангельска в Победу!

В 76-ю годовщину Великой Победы в составе Бессмертного полка в Архангельске вновь пронесут портреты участников Северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции. В прошлом году в День Победы клуб «Братство Северных конвоев» совместно с АМИ им. Воронина при поддержке фонда «Аквилон Инвест» впервые организовали в составе Бессмертного полка колонну Бессмертного экипажа. Впервые в России по улицам города воинской славы Архангельска были пронесены 100 портретов участников Северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции. 100 портретов, с которых на нас смотрят такие разные люди: адмиралы и рядовые матросы, командиры конвоев и моряки торговых судов, русские, англичане, канадцы, австралийцы, французы. Самому юному – нет и 16-ти… Многие – навсегда остались молодыми, их вечной могилой стало суровое море. Уникальность проекта «Бессмертный экипаж» в том, что в его основе судьбы людей, 77 лет назад вместе вступивших в смертельную битву с врагом. Мы вновь связались с клубом «Русский конвой» в Великобритании. И снова получили полное одобрение нашей инициативы. Кроме того, к нам поступают обращения от родных и близких участников конвоев из Англии и США с просьбой напечатать портреты их отцов и дедов и пронести их в составе Бессмертного экипажа в Архангельске. Мы постараемся обязательно это сделать.

120 союзных кораблей и транспортов погибло в Арктике, тысячи моряков не вернулись домой. Для всех них без различия национальностей последним пристанищем стало море, которое не вернуло матерям – сыновей, детям – отцов, женам - мужей. Их оплакивали семьи в Ливерпуле и Портленде, в Галифаксе и Архангельске, в рыбачьих поселках Шотландии и поморских селах Беломорья... Воспоминания участников Северных конвоев можно почитать под хештегом #БессмертныйэкипажАрхангельск

В 2015 году по инициативе ветеранов, при поддержке Виктора Павленко, который тогда был мэром Архангельска, в столице Поморья был открыт памятник Северным конвоям. Надпись на памятнике - «Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.» выполнена на двух языках - русском и английском. Как символ братства по оружию моряков стран антигитлеровской коалиции, вместе осуществившими проводку первого союзного конвоя «Дервиш» ради общей Победы над фашизмом. Тысячи зарубежных моряков, ходивших в конвоях, с достоинством и честью выполняли эту тяжелую работу. В эти чрезвычайно опасных и трудных рейсах они отдали делу Победы над врагом свое мужество, решительность, стойкость. Их вели вера в нерушимую дружбу между нашими странами, морское товарищество, искренне желание помочь далекой России, ставшей для них такой близкой, в чем-то – очень дорогой. Настолько, что за нее можно было отдать жизнь…

 

23 апрель 15:41 | : Будни Бессмертный экипаж

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