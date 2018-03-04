Архангельск дождался Благодатного огня

Благодатный огонь встретили в Ильинском кафедральном соборе Архангельска. Святыню из Иерусалима доставила в столицу Поморья заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Епифанова.

«В этом году удалось помолиться на пасхальной службе в иерусалимском храме Гроба Господня. В этот день там собираются толпы молящихся. Однако церковь вмещает лишь 10 тысяч человек, поэтому попасть на праздник бывает непросто. Верующие начинают движение в сторону храма за 12 часов до начала службы и потом ждут ее начала. Лучшего обучения терпению и смирению, наверное, нет, — рассказала Ольга Николаевна. — Когда сходит огонь, вокруг все пылает, но пламя совершенно не обжигает. За все века в храме никто не получил ожогов, и ни разу не произошел пожар».

Благодатный огонь нисходит от Гроба Господня в Иерусалимском храме Воскресения Христова в Великую Субботу, накануне православной Пасхи. Самые ранние упоминания о схождении святого огня встречаются у Григория Нисского, Евсевия и Сильвии Аквитанской и датируются IV веком. Схождение Благодатного огня является прообразом выхода из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Спасителя.

(по материалам Архангельской епархии)