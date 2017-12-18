Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Со сломанной рукой. Как наши (из Архангельска) Эстонию забороли

Команда из 36 спортсменов из Архангельска завоевала командное золото на престижном турнире Tallinn Open 2018. А один из победителей в личном зачете Андрей Сорокин завершил победой решающую схватку, несмотря на сломанную руку.

В последний день марта в таллиннский спортивно-развлекательный комплекс «Саку Суурхалль» на турнир Tallinn Open 2018  съехались молодые спортсмены со всего мира, чтобы продемонстрировать свои борцовские навыки. По количеству участников - а их было 2066 человек из 20 стран - это крупнейший турнир по спортивной борьбе в Европе.

Столицу Поморья на соревнованиях представляли 36 спортсменов клуба спортивной борьбы «Олимп». По итогам двух дней международного турнира архангельские спортсмены завоевали командное золото, оставив позади своих главных соперников -   

Как отметил президент Федерации спортивной борьбы Архангельской области Олег Сосунов, отдельных слов уважения и признательности заслуживает Андрей Сорокин, который свою решающую схватку с американским соперником заканчивал уже со сломанной рукой.

- Стойкость, мужество и отвага присущи нашему спортсмену, который показал себя как настоящий мужчина, борец и чемпион, - отметил Олег Сосунов.  

Достойно показали себя и другие спортсмены, благодаря чему по результатам турнира в копилке сборной клуба «Олимп»:

- 1 место в греко-римской борьбе - Андрей Сорокин и Дмитрий Поляшов;

- 2 место в греко-римской борьбе – Тимофей Жуков, Дмитрий Миргородский, Никита Измайлов; в вольной борьбе - Ярослав Лягин и Тимофей Жуков;

- 3 место в греко-римской борьбе – Сергей Бакшанов, Ярослав Лягин, Акшин Рустамов, Дмитрий Попов; в вольной борьбе – Даниил Евченко;

- 4 место в греко-римской борьбе – Даниил Евченко; в вольной борьбе – Андрей Сорокин, Акшин Рустамов, Влад Пухальский;

- 5 место в греко-римской борьбе: Влад Пестерев, Рафик Мехдиев; в вольной борьбе – Телех Набиев, Никита Измайлов, Дмитрий Поляшов: в женском зачете – Дарья Скоморохова;

- 6 место в греко-римской борьбе – Илья Брагин, Андрей Дубинин, Вадим Рахманов, Мира Набиев.  

Глава Архангельска Игорь Годзиш от имени всех архангелогородцев поздравляет спортсменов с победой в столь крупном международном турнире и желает им покорения новых спортивных вершин.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

02 апрель 12:13 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


За кого голосуют собачки? «Сказки бабушки Галины», выпуск 34
"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (17)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20