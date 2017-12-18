Со сломанной рукой. Как наши (из Архангельска) Эстонию забороли

Команда из 36 спортсменов из Архангельска завоевала командное золото на престижном турнире Tallinn Open 2018. А один из победителей в личном зачете Андрей Сорокин завершил победой решающую схватку, несмотря на сломанную руку.

В последний день марта в таллиннский спортивно-развлекательный комплекс «Саку Суурхалль» на турнир Tallinn Open 2018 съехались молодые спортсмены со всего мира, чтобы продемонстрировать свои борцовские навыки. По количеству участников - а их было 2066 человек из 20 стран - это крупнейший турнир по спортивной борьбе в Европе.

Столицу Поморья на соревнованиях представляли 36 спортсменов клуба спортивной борьбы «Олимп». По итогам двух дней международного турнира архангельские спортсмены завоевали командное золото, оставив позади своих главных соперников -

Как отметил президент Федерации спортивной борьбы Архангельской области Олег Сосунов, отдельных слов уважения и признательности заслуживает Андрей Сорокин, который свою решающую схватку с американским соперником заканчивал уже со сломанной рукой.

- Стойкость, мужество и отвага присущи нашему спортсмену, который показал себя как настоящий мужчина, борец и чемпион, - отметил Олег Сосунов.

Достойно показали себя и другие спортсмены, благодаря чему по результатам турнира в копилке сборной клуба «Олимп»:

- 1 место в греко-римской борьбе - Андрей Сорокин и Дмитрий Поляшов;

- 2 место в греко-римской борьбе – Тимофей Жуков, Дмитрий Миргородский, Никита Измайлов; в вольной борьбе - Ярослав Лягин и Тимофей Жуков;

- 3 место в греко-римской борьбе – Сергей Бакшанов, Ярослав Лягин, Акшин Рустамов, Дмитрий Попов; в вольной борьбе – Даниил Евченко;

- 4 место в греко-римской борьбе – Даниил Евченко; в вольной борьбе – Андрей Сорокин, Акшин Рустамов, Влад Пухальский;

- 5 место в греко-римской борьбе: Влад Пестерев, Рафик Мехдиев; в вольной борьбе – Телех Набиев, Никита Измайлов, Дмитрий Поляшов: в женском зачете – Дарья Скоморохова;

- 6 место в греко-римской борьбе – Илья Брагин, Андрей Дубинин, Вадим Рахманов, Мира Набиев.

Глава Архангельска Игорь Годзиш от имени всех архангелогородцев поздравляет спортсменов с победой в столь крупном международном турнире и желает им покорения новых спортивных вершин.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)