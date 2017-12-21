Московские секс-меньшинства насели на горадминистрацию Коряжмы

10 января в городской суд поступило административное исковое заявление троих жителей нашей столицы к администрации МО «Город Коряжма» о признании незаконными решений главы города Ткача А.А. об отказе в согласовании заявленных истцами публичных мероприятий в форме шествия и пикетирования, обязании устранить допущенные нарушения.





Из представленных материалов следует, что 18 декабря 2017 года А., И. и А. обратились к главе города с уведомлениями о проведении днем 23 декабря возле памятника М.В.Ломоносова пикетирования с призывом к исполнению постановлений Европейского Суда по правам человека по делам, связанным с нарушением прав геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в странах-членах Совета Европы, пикетирования в поддержку законодательного запрета дискриминации таких лиц в России, а также уведомили о шествии вечером 30 декабря по улице Архангельская Коряжемского гей-парада в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России, заявив предполагаемое количество участников каждого публичного мероприятия по 300 человек.





Решениями администрации МО «Город Коряжма» от 19 декабря в проведении пикетирования и шествия было отказано, при этом глава города сослался на положения Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в соответствии с которыми информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей, и поскольку заявленные места проведения пикетирования и шествия (возле памятника М.В.Ломоносову и улица Архангельская) активно используются гражданами для прогулок с несовершеннолетними детьми, организаторам предложено изменить места проведения пикетирования в поддержку лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и шествия гей-парада.





Настоящий иск принят к производству суда, рассмотрение дела назначено в открытом судебном заседании на 14.00 часов 08 февраля 2018 года, председательствующий судья Кузнецова И.В.



