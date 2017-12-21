Активисты Народного фронта в Архангельской области продолжают работу по проекту «Генеральная уборка»

Реализация проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» будет продолжена при участии активистов ОНФ и жителей Архангельской области, которые активно отмечали стихийные свалки на интерактивной карте проекта в Год экологии. Стоить напомнить, что целью экологического проекта ОНФ является повышение общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона.

В настоящее время на интерактивной карте свалок kartasvalok.ru, на которой любой пользователь может обозначить незаконный полигон или стихийную свалку, на региональную вкладку нанесено 104 незаконных объектов. По инициативе или личном участии представителей ОНФ ликвидировано 65 свалок, в работе по дальнейшей уборке находится 39 объектов складирования отходов.

«По-прежнему большое количество свалок сохраняется в районах области. С наступлением зимы они оказались под толстым слоем снега. Еще осенью мы сигнализировали главам муниципальных образований о необходимости их ликвидировать, но вышло как в известной басне, «а воз и ныне там», – отметила координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в регионе Айман Тюкина. – Зачастую свалки не убираются там, где местные власти не могут разобраться в границах поселений. К примеру, уже больше года идет спор между муниципальным образованием Приводинское и Котласским муниципальным районом по вопросу, кто должен убрать обширные захламления вдоль дороги при въезде в деревню Павловское. Кроме того, так и остались «зимовать» многочисленные свалки в муниципальном образовании Обозерское (Плесецкий район), в Онежском районе, где власти никак не реагируют на обращения представителей Народного фронта. В отдаленном Верхнетоемском районе огромные очаги мусора образовались в лесной зоне, по всей вероятности, к весне они разрастутся до размеров полигона. В Шенкурском районе в октябре прошлого года жители занесли на карту захламление дороги на протяжении более 100 м, ведущей к детскому оздоровительному лагерю, которое до сих пор не ликвидировано».

В областном центре после новогодних праздников наблюдается медленная работа коммунальных служб по вывозу мусорных контейнеров из городских кварталов, в том числе, контейнеров с раздельным сбором отходов и тех, которые находятся вблизи социальных учреждений. В центре внимания активистов ОНФ проблемные участки в Октябрьском, Соломбальском, Исакогорском, Ломоносовском округах Архангельска. Активисты Народного фронта в Архангельской области продолжают реализацию экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» и призывают граждан принять участие в проекте.





























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