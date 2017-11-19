От нас ушел Герой. Подвиг жизни Михаила Калиновича

Вчера на 94-ом году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, активный участник патриотических мероприятий Михаил Калинович Галацан. Глава Архангельска Игорь Годзиш и коллектив администрации города выражают соболезнования родным и близким человека, который посвятил жизнь служению интересам Отечества.

Михаил Калинович Галацан родился 17 июня в 1924 году в городе Жашкове Киевской области в крестьянской семье. 18–летним юношей Михаил Галацан отправился сначала в учебную часть, а затем на фронт. В 1942 году молодого танкиста Галацана определили в 11 гвардейский Прикарпатско-Берлинский корпус, где он и начал свой боевой путь на легендарном танке Т-34. На нем Галацан прошел путь от Курска до Германии, бился с врагами в знаменитом сражении на Курской дуге, брал Киев. Освобождал от фашистов Польшу, дошел до Берлина. В апреле 1945 года, когда советские войска брали Берлин, старший сержант Галацан был тяжело ранен. В победном мае 1945 года прямо в госпитале славному танкисту Галацану маршал Жуков лично вручил орден Славы 3 степени.

После службы Михаил Калинович уехал в Архангельск, выучился на шофера, женился, родились два сына и дочь. На пенсию вышел в 1983 году и до последних дней оставался в строю. Пел в хоре «Зоренька», встречался со школьниками, принимал активное участие в различных мероприятиях. В рамках акции «Знамя Победы» Михаил Калинович побывал во многих школах и организациях нашего города. Автор книг «Сталинские раскулачивания, колхозы и другое», «Судьба танкиста».

Михаил Калинович Галацан награжден медалями «За взятие Берлина», «За отвагу», «За Победу над Германией», Орденом Красной звезды.

Глава города Игорь Годзиш и администрация Архангельска выражают соболезнование родным и близким Михаила Калиновича Галацана.

- Михаил Калинович навсегда запомнится нам как человек, который и на фронте, и в мирной жизни служил интересам Родины. Жизнелюбивый, деятельный, душевный – он внес огромный вклад в развитие патриотического воспитания детей и молодежи. Для Архангельска уход из жизни легендарного танкиста Галацана – огромная утрата. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить память об этом уважаемом горожанине. Искренне соболезнуем семье, родным и друзьям Михаила Калиновича, единомышленникам по ветеранскому движению, - отметил Игорь Годзиш.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)