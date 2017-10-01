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Команда «Молодежки ОНФ» помогла пожилым людям записаться через инфомат в поликлинике Архангельска

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Архангельской области в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Народная оценка качества» проверили функционирование электронных терминалов записи к врачам, в городской поликлинике №7 Архангельска. Кроме того, активисты ОНФ помогли пожилым гражданам записаться через терминал к терапевту и узким специалистам.

Осенью 2017 г. координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков выявил неудовлетворительную работу электронной системы записи в данном медучреждении: талоны к терапевту терминал выдавал только на один день, а к узким специалистам их количество вообще было ограничено. Народный фронт обратился с просьбой в региональное министерство здравоохранения об устранении недостатков.

«Сегодня мы пришли в поликлинику к 7.30 утра, и прежде всего, оценили работу терминалов, желающих записаться было достаточно много. Стоит отметить, что произошли положительные изменения, – рассказал член регионального штаба ОНФ, представитель команды «Молодежки ОНФ» Кирилл Неелов. – Граждане могут записаться к медицинским специалистам, как в день обращения, так и через несколько дней. Однако, количество талонов к терапевту и офтальмологу по-прежнему ограничено».

По мнению члена команды «Молодежки ОНФ» Константина Чаповского, в поликлинику приходит много людей преклонного возраста, и они испытывают трудности при записи через терминал – плохо видят буквы, путают порядок действий, не уверенно нажимают на сенсорные клавиши, ввиду чего получение талона становится проблематичным, а очередь растет. «В течении часа мы разгрузили очередь, помогли пенсионерам записаться к врачам. Считаю, что руководству поликлиники нужно обратить внимание на этот важный момент и подключить персонал в помощь людям», – отметил Чаповский.

Также представители команды «Молодежки ОНФ» выяснили, что некоторые граждане, которые пришли в поликлинику записаться к терапевту не смогли получить талон на портале госуслуг Архангельской области. В декабре команда «Молодежки ОНФ» планирует провести мониторинг качества оказания медицинской помощи в одном из детских медучреждений города. Участники команды «Молодежки ОНФ» в Архангельской области планируют принять участие в работе «Форума Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее», на котором будет организована дискуссионная площадка в рамках «Молодежки ОНФ». 

12 декабрь 13:53 | : Будни

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