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О лучших школах Архангельской области (с точки зрения Елены Горяшиной)

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина (в прошлом директор гимназии № 3 г. Архангельска):

Уверена: каждый родитель хочет учить своего ребёнка в лучшей школе. Хотя в последние годы принято говорить, что все школы одинаковые, все должны учить хорошо, и не имеет значения, в какой школе учится ваш ребёнок. Но это не так.

Есть лучшие школы!

 Кто составляет список лучших школ России?
Московский центр непрерывного математического образования при содействии Министерства образования и науки РФ.

По каким критериям?

Результаты, которые школьники показали по итогам ОГЭ (обязательного государственного экзамена после 9 класса), и результаты Всероссийских олимпиад школьников.

Уже 4-й год подряд Министерство образования и науки РФ представляет ТОП-500 лучших школ России.

Все четыре года подряд в ТОПе-500 лучших школ России АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛИЦЕЙ и ГИМНАЗИЯ N 3 города Архангельска.
Это лучшие школы Архангельской области!

Кроме АРХАНГЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ЛИЦЕЯ и ГИМНАЗИИ N 3 города Архангельска в списке ТОП-500 лучших школ России были:
2014 год (всего 6): гимназия N 6 и гимназия N 21 города Архангельска, северодвинские лицей N 17 и городская гимназия;
2015 год (всего 4): северодвинские лицей N 17 и школа N 6;
2016 год (всего 6): гимназия N 6 города Архангельска, северодвинские лицей N 17, школа N 6 и гимназия N 14;
2017 год (всего 5): гимназия N 6 и школа N 45 города Архангельска, северодвинская школа N 6.

Повторюсь: АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛИЦЕЙ и ГИМНАЗИЯ N 3 города Архангельска в списке ТОП-500 лучших школ России все четыре года подряд.

Это лучшие школы Архангельской области!

10 октябрь 08:17 | : Будни

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