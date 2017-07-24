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Двое работают, семеро - наблюдают. Архангельские зарисовки от Олега Кодолы

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер и предприниматель в сфере туризма Олег Кодола вернулся после летнего сезона на Соловка… прошелся по Архангельску… и вот, что он увидел:

Вышел вчера погулять по Архангельску - чего только не увидел! Видел, как 9 мужиков устанавливают один телефон в одну телефонную будку. Причём, ещё трое уехали при мне - они на небольшом грузовичке привозили телефон... Считаю, 12 человек для установки одного аппарата - это рекорд.

Чуть дальше копали Чумбарова-Лучинского - меняют плитку. Смена плитки - дело важное, что подчёркивало присутствие мэра Годзиша. Здесь из девятерых работал один, да и тот - фотограф.

Видимо, все силы мэрии были брошены на тротуары Чумбарова-Лучинского, потому что... мусорку на Новгородском (проспекте!) убирать некому…

Оттого захотелось воздать хвалу тому органу, который сможет и плитку положить, и мусор убирать.

Стало быть, некому...

Двое работают, семеро - наблюдают. Архангельские зарисовки от Олега Кодолы

Двое работают, семеро - наблюдают. Архангельские зарисовки от Олега Кодолы

Двое работают, семеро - наблюдают. Архангельские зарисовки от Олега Кодолы

15 сентябрь 11:49 | : Будни

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