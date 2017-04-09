Соломбала, которую вы еще не знаете

Взято из группы «Архангельск life» социальной сети Вконтакте:
- Впервые Соломбала упоминается в списке Двинских земель, составленном в 1471 году. У нее было и второе название - Терпилов Стан. По мнению историка Огородникова, название «Соломбала» произошло «...от финского слова солемба, означающего болотистое, низменное, грязное место, вполне подтверждающее характер соломбальской почвы».
2. Легенда. «Жители Архангельска доныне охотно рассказывают, будто предместье города Соломбала названо так в честь первого бала, данного на этом месте Петром Великим. В начале 18 века, в Архангельске не существовало никаких подходящих помещений и молодому царю пришлось устроить этот «бал» просто на лугу, устланном соломой. Отсюда и название: «Солома-бал».
3. Соломбальцы могут похвастаться, что они не раз ходили по земле многих европейских государств. И делают они это, даже не уходя далеко от своего дома. Почти 300 лет, всем, приходящим в Архангельск судам, рекомендовалось иметь в трюме земляной балласт который опустошался в Соломбале.
4. В 1760 году в Соломбале, на деньги Морского ведомства, был возведен каменный Собор во имя Преображения Господня. Строили собор 16 лет. К главному храму во имя Преображения Господня примыкали: южный придел Во имя апостолов Петра и Павла, и северный придел Во имя святителя Николая. Вновь отстроенный (возрожденный) Спасопреображенский морской собор откроет свои двери для жителей Соломбалы в 2018 году (пр. Никольский - ул. Адмиралтейская).
5. В 1785 году число постоянных жителей Соломбалы составляло 1 253 мужского и 642 женского пола. По состоянию на 2017 год население Соломбальского округа составляет 38 129 человек.
6. Самое сильное половодье было отмечено в 1811 году, когда вода поднялась более чем на 6 метров. Было разрушено множество береговых построек, а некоторые суда оказались далеко в глубине острова. По помутнению воды в реке, они узнавали о начале половодья за девять дней, поднимали на верхние этажи, чердаки и крыши домов, свои пожитки и скот, привязывали к домам мосточки, или прижимали их тяжелыми чугунными болванками, и с веселыми песнями ездили на лодках от дома к дому.
7. Через Соломбалу изначально протекали две реки. Между Банным и Никольским островом текла Соломбалка, а между Никольским и Большим Соломбальским - Курья. В начале 20 века Соломбалка была засыпана, а река Курья постепенно стала называться Соломбалкой, и в последствии это название за ней официально закрепилось.
8. Здание флотских казарм - одно из немногих, сохранившихся до наших дней, построек старой Соломбалы. Здание казарм было построено в течение двух лет в 1823 году. В советское время, над сохранившимся зданием появился четвертый этаж. За все время существования здания флотских казарм, в нем размещались различные организации: ремесленное училище, соломбальская полиция, пожарный обоз, морской музей,офицерский клуб, морской госпиталь и многие другие.
9. В 1827 году корабль «Азов», изготовленный на Соломбальской верфи, в составе русского флота участвовал в Наваринском сражении против Турции. За заслуги в сражении кораблю был пожалован кормовой адмиральский Георгиевский флаг.
10. В 1853 году в Соломбале на берегу Северной двины (ныне набережная Георгия Седова) была выстроена Англиканская церковь.
11. В 1863 году, по указу императора Александра II, Соломбальское селение было присоединено к Архангельску, став его третьей частью, согласно полицейскому делению города. Численность населения Соломбальской части составляла 7 536 человек.
12. В 1887 году на месте бывшей Соломбальской верфи было открыто предприятие по ремонту морских паровых винтовых судов, в 1922 году оно получило название "Красная кузница".
13. Площадь Терёхина названа в честь моряка-революционера, председателя судового комитета ледокола «Святогор». В 1918 годах Александра Терехин был растрелян на окраине Архангельска (на Мхах) за участие в большевистском движении.
14. Соломбальский трамвай. 2 февраля 1917 года открылась трамвайная линия в Соломбалу. Зимой трамвайные пути прокладывались непосредственно на временных деревянных опорах на льду. В Советские времена в Соломбале было три трамвайных маршрута: в город, на 13 лесозавод и в район первых пятилеток (сульфат).
15. В Соломбале на берегу реки Кузнечиха располагался деревянный небоскрёб Сутягина (13 этажей), самое высокое деревянное здание в России (частично демонтировано, а позже сгорело в 2012 г.).
16. В соломбале на площади Терехина расположился один из десяти сохранившихся в городе - памятник Владимиру Ленину.
17. В Соломбале на улице Советской в ноябре 2017 откроется один из самых больших в Архангельске тоговый комплекс - Соломбала молл.
18. На территории Красной кузницы расположен памятник Кораблестроителям Соломбальской верфи. В 1693 году именно здесь, на Соломбальской верфи, Петр I заложил морское торговое судно «Святой Павел». С этого времени Архангельск по праву считается родиной морского торгового флота России.
19. На набережной Георгия Седова в Архангельске установлен памятник «Тем, кого не вернуло море».Закладной камень был воздвигнут в 1991-ом году, когда отмечался 50-летний юбилей арктических конвоев. честь
20. В последнее воскресенье июля жители Соломбальского округа отмечают - День Соломбалы.