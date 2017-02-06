"Чтобы наши внуки помнили". Поздравление с Днем Победы от депутата Госдумы Олега Лаврова (ЛДПР)

Дорогие ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, дети, чье детство было опалено войной, все жители Архангельской области!
Поздравляю вас с великим праздником Победы!
В летописи каждой страны есть даты, впаянные в генетическую память народа. Навсегда. Навечно. Для всех и каждого из нас эта дата — 9 мая!
У каждой российской семьи есть свой герой, не вернувшийся с полей сражений, чью память мы поминаем в этот день. Наш народ с великим почетом относится к воинам Великой Отечественной, дожившим до сегодняшнего дня, к ковавшим победу в цехах заводов, в морских портах и на колхозных полях, тем, кто прошел через ужас фашистских концлагерей. Мы никогда не забудем и тех, кто по камешкам, по крупицам восстанавливал растерзанную врагом страну.
Пусть окна ваших домов всегда горят теплым светом, а лица — счастьем и добром, чтобы ко всем наконец-то пришел достаток и спокойствие. Здоровья, благополучия, взаимопонимания, уважения и гармонии. И чтобы наши дети, дети наших детей никогда не забывали подвига своих дедов и прадедов, чтобы смотрели на их фотографии не только 9 мая, всегда помнили об их делах, сверяя свое отношение к Родине с их жизненным подвигом.
С Днем Победы!
Олег Лавров, депутат Государственной Думы, фракция ЛДПР