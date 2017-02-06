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День Победы и "Катюша"

В преддверии Дня Победы активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области приступили к проведению ряда мероприятий, приуроченных к памятной дате. Представители ОНФ побывали в северодвинской школе №21, где в мае 2015 г. в рамках проекта ОНФ «Имя героя — школе» в названии школы было увековечено имя героя Советского Союза Александра Юдина.

Представители ОНФ договорились со школьниками, что в преддверии дня 9 мая они вместе исполнят популярную песню военных лет «Катюша». Ребята младших и старших классов с радостью откликнулись на инициативу ОНФ - учили слова, репетировали с педагогами, и, конечно, были рады, узнав, что солировать большим хором будет заслуженная артистка России Алла Сумарокова.

«Мы все причастны к этому великому празднику. Наши школьники — это правнуки героев войны, будущие защитники Отечества, - отметила представитель регионального штаба ОНФ Алла Сумарокова. - Пели дети замечательно, чувствуется, что им понравилась эта военная песня и они поняли ее глубокий смысл».

«В школе ведется большая патриотическая работа, так как ей присвоено имя героя Великой Отечественной войны. - Мы все понимаем, как важно сегодня не забывать, помнить и славить свой народ, своих земляков, отдавших жизни за свободу родной земли, - сказал член регионального штаба ОНФ Игорь Симоненко. - Школьники рассказали, что читают исторические книги про войну, гордятся подвигами моряков, летчиков, разведчиков. Они мечтают побывать на местах сражений в Севастополе, Курске, под Москвой, пройти путем морских конвоев «Дервиш».

Активисты регионального отделения ОНФ к Дню Победы планируют заняться благоустройством памятных мест, оказанием помощи ветеранам. А 9 мая Алла Сумарокова выступит на Набережной Северной Двины.

06 май 11:01 | : Будни

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