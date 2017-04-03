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В Архангельске проводится профилактическая операция "Ребенок - главный пассажир"

В целях привлечения внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдения правил безопасной перевозки детей и использования детских автокресел, с 24 по 28 апреля 2017 года в г. Архангельске и Архангельской области проводится целевая оперативно-профилактическая операция «Ребенок – главный пассажир!».

Удручающая статистика такова, за 3 месяца 2017 года в сравнении с АППГ отмечается значительный рост пострадавших детей пешеходов (+120 %), а также детей пассажиров (+110%), однако в 72,7 % случаев вины несовершеннолетних пешеходов в ДТП не усматривается. Ни в одном случае при перевозке ребенка-школьника в возрасте до 12 лет не были нарушены требования правил дорожного движения. Что означает, что в 100% при перевозке несовершеннолетних соблюдены Правила требования п.22.9 ПДД РФ. Использование надежных ДУУ значительно снизило тяжесть последствий и в большинстве ДТП больные обошлись лишь амбулаторным лечением, продолжая посещать учебные заведения. При этом число пострадавших дошкольников пассажиров повысилось в 2017 году в пять раз. На днях на перекрестке Московский – Октябрят пострадал еще один пассажир 2 лет от роду. А на прошлой неделе травмы получил восьмилетний ученик одной из школ города, которого перевозили с нарушением без детского удерживающего устройства.

В соответствии с п. 22.9. Правил дорожного движения перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.
ОГИБДД УМВД России по г. Архангельску настоятельно рекомендует при перевозке детей пользоваться именно детскими автокреслами. Безопасность ребенка в салоне автомобиля полностью зависит от водителя.

В Архангельске проводится профилактическая операция "Ребенок - главный пассажир"

24 апрель 14:03 | : Будни

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