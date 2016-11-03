Замминистра образования Трубников высоко оценил научный потенциал САФУ

В Архангельске на базе научной библиотеки САФУ 15 февраля прошло заседание рабочей группы «Развитие образования и науки» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Совещание прошло в рамках подготовки к международному форуму «Арктика – территория диалога», который пройдет в Архангельске 29-30 марта.
«Едва ли другие города с таким же количеством населения и расположенные гораздо ближе к Москве могут похвастаться таким уровнем интеллектуального развития, который я увидел здесь, в Архангельске», - заявил заместитель Министра образования и науки РФ Григорий Трубников, делясь своими впечатлениями от экскурсии в Центр коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» с участниками рабочей группы.
«Я увидел высококвалифицированных специалистов, которые эффективно работают на уникальном оборудовании. Я познакомился с деятельностью лабораторий, которые проводят актуальные исследования. Меня впечатлило количество публикаций сотрудников ЦКП в престижных научных изданиях и средний возраст исследователей подразделения, который не превышает 30 лет. ЦКП „Арктика“ — это проявление того, как должен выглядеть центр коллективного пользования научным оборудованием. Считаю, нужно усилить взаимодействие ЦКП „Арктика“ с предприятиями и бизнесом региона. Благодаря такому объединению власти, бизнеса и ученых, Архангельская область получит площадку для развития промышленности и науки Поморья на десятилетия вперед», — поделился своими наблюдениями Григорий Трубников.
Он также обратил внимание на то, что губернатор Архангельской области Игорь Орлов «позитивно настроен в отношении развития науки у себя в регионе, и мне это очень нравится». Трубников подчеркнул, что сегодня нужно делать акцент на человеческие ресурсы. Он солидарен с архангельским губернатором в том, что сырьевая модель экономики региона должна трансформироваться в модель с опорой на людские ресурсы. Именно поэтому главной темой форума заявлен «Человек в Арктике», а вопросами обсуждения станут формирование экосистемы, сохранение биоразнообразия, эффективное природопользование в Арктике, адаптация человека к условиям жизни в Арктике и профилактика заболеваний, присущих данному региону. Трубников также отметил важность гуманитарного аспекта в плане сохранения культурного наследия народов, проживающих на Арктических территориях.
Фото с сайта http://narfu.ru/life/news/university/283255/