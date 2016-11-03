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Доколе, господа?! Открытое письмо НКА поморов Архангельской области властям всех уровней

Президенту РФ

В.В. Путину

 

Председателю

Правительства РФ

Д.А. Медведеву

 

Председателю

Государственной комиссии

по вопросам развития Арктики

Д.О. Рогозину

 

Губернатору

Архангельской области

И.А. Орлову

 

 

                                          ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемые господа!

           Национально-культурная автономия поморов Архангельской области вынуждена обратиться к Вам публично, поскольку, попытки решить обозначенные нами вопросы через официальную переписку ни к чему не приводят. Вместе с тем, если кто-то из неисполнительных политиков считает, что по прошествии времени «всё забудется» или «само собой рассосётся» - институты гражданского общества выбирают любые доступные инструменты защиты своих прав. Отметим, что особую важность затрагиваемые нами вопросы принимают в преддверии такого знакового события как Международный арктический форум. Собственно, вопроса два и ответы на них хотелось бы получить в строгом соответствии с действующим законодательством (т.е. противоречит закону или нет), а не в разрезе «некоторые специалисты считают нецелесообразным…». И так:

Вопрос первый:

Когда будет исполнен протокол Совещания по вопросам социально-экономической поддержки и этнокультурного развития российских поморов, направленный администрации Архангельской области письмом Министерства регионального развития РФ от 15.02.2008г. №3126-АЖ/04? Данный протокол родился как альтернатива решения проблем поморов без включения их в Единый перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. До сих пор Автономии поморов, как докладчику Совещания со стороны общественности Архангельской области, ничего не известно об исполнении данного протокола. Поскольку, положение поморов становится всё хуже, возникает….

Вопрос второй:

Когда федеральным Правительством будет удовлетворено представление администрации Архангельской области (направлялось дважды) о включении поморов в Единый перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока? Этих первопроходцев Арктики, до сих пор проживающих и ведущих промыслы в суровых условиях Севера. Быть может, юристы областной администрации настолько же некомпетентные, на сколько и рисковые сотрудники, чтобы без законных оснований позволить родиться подобному документу? Так пусть же федеральная власть во всеуслышание заявит об этом или признается, что на Архангельскую область Российское законодательство не распространяется! И почему администрация области или, аж «цельных четыре депутата Госдумы», представляющие в ней интересы избирателей региона, не поинтересуются: «Как там с продвижением нашего вопроса?». Или жители нашей области настолько избалованы различного рода преференциями, что не стоит лишний раз и беспокоить Москву по таким пустякам? Уверяем Вас, что это слишком далеко от истины.

     Просим компетентные органы рассмотреть обозначенные в данном письме вопросы и направить в наш адрес официальные ответы, которые будут доведены нами до сведения жителей Архангельской области.

   С уважением,

Председатель Правления

НКА поморов Архангельской области                                        П.А. Есипов

 

 

 Контакты:

163061 г. Архангельск  пр. Троицкий 130/1

тел: +79006284975  e-mail: pesipov@yandex.ru

 

08 февраль 12:21 | : Будни / Культура

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