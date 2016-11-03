ЛДПР предупреждает: "Беги или умри" - смертельно опасная игра проникла в среду школьников

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Сергей Пивков обратился в адрес руководства регионального УМВД и министерства образования и науки с просьбой взять на контроль возможное распространение среди школьников Архангельской области смертельно опасной игры «Беги или умри!».
— В последнее время из различных городов России все чаще стали поступать тревожные сигналы о распространении среди школьников жуткой игры, суть которой сводится к тому, чтобы перебежать проезжую часть максимально близко к движущимся автомобилям, — отмечает Сергей Пивков.
Так, например, 11 января в Благовещенске Амурской области произошло ДТП, в результате которого пострадал школьник, перебегавший дорогу. Как уверяют одноклассники, мальчик решил сыграть в «Беги или умри!», хотя позже и мама, и сотрудники ДПС постарались опровергнуть эту версию. В Якутске через мессенджер WhatsApp распространилась весть, как дети, также играя, бросаются под колеса машин. И хотя сотрудники ГИБДД очень аккуратно комментируют все эти случаи, никто не отрицает вероятность существования и распространения смертельно опасной игры.
Поэтому, чтобы минимизировать риски, мы уже направили соответствующие письма в региональное УМВД и министерство образования и науки Архангельской области с просьбой проявлять бдительность и принять все возможные превентивные меры для предупреждения распространения этой жуткой игры среди наших школьников. А еще мы обращаемся к водителям: если вы увидите у проезжей части детей, будьте предельно внимательны и осторожны. Сбросьте скорость и учитывайте то, что дети могут броситься бежать прямо вам под колеса, — резюмировал депутат Пивков.