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Виктор Павленко: Масштаб личности Анатолия Ефремова еще предстоит оценить

Сегодня исполнилось бы 65 лет губернатору Поморья Анатолию Ефремову. С Анатолием Антоновичем Виктора Павленко связывали не только годы совместной работы, но и искренняя дружба. По словам члена Совета Федерации, он стал управленцем во многом благодаря «школе Ефремова», а регион в лице Анатолия Антоновича потерял одного из самых эффективных и пробивных руководителей за всю свою историю.

- Для Архангельской области Анатолий Ефремов навсегда останется одной из значимых фигур ее истории. Он работал в очень непростое для нашей страны время и масштаб личности губернатора Поморья еще предстоит оценить. Но уже сейчас ясно, что он определил стратегические направления развития нашего региона и осознание этого с каждым годом становиться все отчетливей и ярче.

Сегодня мы говорим спасибо Анатолию Антоновичу – сформулированные им идеи по развитию Русского Севера востребованы и сейчас. В своих проектах, которые он так настойчиво «пробивал» на всех уровнях, он сумел заглянуть вперед. И теперь мы видим – насколько они были перспективными. В Приморском районе ведется промышленная добыча алмазов, газ дошел до Архангельска, в Северодвинске одну за другой строят атомные подлодки, а космодром в Плесецке стал главным в стране.

Анатолий Ефремов умел говорить с людьми, общаться с народом на равных и всегда с большим чувством собственного достоинства. В этом отношении он был настоящим помором – смелым, независимым, даже ершистым – за словом в карман не лез.

Как руководитель Анатолий Антонович был жестким, но, наверное, без этого невозможно возглавлять регион равный по площади нескольким европейским государствам. Несмотря на внешнюю суровость, он был очень добрым человеком, очень искренним, открытым и прямым, как в словах, так и в делах. Он неподдельно любил людей и свой край.

 

30 январь 11:36 | : Будни

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