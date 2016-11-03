Коммунальщики Архангельска продолжают мотать нервы горожанам

Архангельский «Водоканал» продолжает мотать нервы жителям областной столицы. На этот раз он хотя бы предупредил: сегодня с 09:00 отключат холодную воду до окончания работ по пр. Ломоносова, 281, ул. Воскресенская, 103, ул. Карла Маркса, 3, ул. Баумана, 14, ул. Орджоникидзе, 28. Жильцы домов № 38 по Гагарина и № 2 по Обводному каналу продолжают сидеть без воды уже без всяких предупреждений, им обещают организовать ее подвоз.
Кроме того, 30 января с 09:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами «АРЭС» электричества не будет по пр. Советских Космонавтов, 98, 99, 100, 100/1, 101, 105, 107, 107/1, 109, ул. Карла Маркса, 39-45, 51, пр. Новгородский, 130, 134, 136. Проблемы со светом могут быть с 12:00 до 17:00 и по ул. Луганская, 1, 3, 5, 7, 9, ул. Петра Стрелкова, 1, ул. Юнг ВМФ, 3, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 7/1, 8, 11, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21, 21/1, 23, 23/1, 24, 25, 34/2, 35, 35/1, 45, ул. Петрозаводская, 2, 4, 6, 18/1, 18/2, 18/3, ул. Фрунзе, 2, 4, 6, 8, 26, ул. Моряка, 1, 3/1, 5, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/3, 12, ул. Котовского, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 8, 9, 11/1, 12, 13, 13/1, 14, 17; с 10:00 до 17:00 – в п. Зеленый Бор.
Помимо этого, сегодня из-за ремонтов на сетях ОАО «ТГК-2» с 09:00 до 20:00 ограничивается подача теплоносителя в районе, ограниченном ул. Тимме – ул. Воскресенская – ул. Нагорная, а также с 09:00 до 17:00 – по пр. Обводный Канал, 8, ул. К. Маркса, 13, 27, 29/1, 31, ул. Попова, 24, 24/1. До окончания работ продолжается отключение горячего водоснабжения по ул. Мостостроителей, 5, 7, 7/1.
В соцсетях подобные сообщения давно вызывают лишь одну реакцию – да, блин, доколе?!