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Но могло быть еще хуже... Что натворила непогода в Архангельске

Кроме обильного снегопада, чуть было не парализовавшего улицы и магистрали областной столицы (в архангельских дворах многие припаркованные авто превратились в сугробы), шквальный ветер наделал немало бед.

Так, красавица-елка что стояла на Чумбарова-Лучинского рядом с Центральным универмагом, превратилась с в «Пейзанскую башню» (грустная шутка горожан). По всему, потребуются серьезные работы по восстановлению ее конструкции.

Также шквалистый ветер частично разрушил одиозного «мусорного» слона, что одиноко стоит на Красной пристани. К его восстановлению горожане относятся значительно спокойней.

В добавок в эти же дни чуть было не затонул дебаркадер, в котором располагается ночной клуб «Триумф». Его проблемы начались еще во время лютых январских морозов, когда корпус плавучей пристани сковала льдом, и через образовавшиеся пробоины внутрь стала поступать вода. Сейчас крен дебаркадера составляет 35 %, такое состояние расценивается, как критическое.

Впрочем, наблюдатели считают, что при такой непогоде город еще легко отделался…

(фото со странички Алексея Липницкого в Facebook – кто угадает марку того… или той, что под снегом)

23 январь 13:50 | : Будни / Происшествия

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