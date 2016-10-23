Ни запретить, ни благословить. Роспотребнадзор о крещенских купаниях в Северной Двине

Правительство Архангельской области провело специальное заседание по поводу предстоящих Крещенских купаний.
Как выяснилось, в Северную Двину в районе городов Архангельск и Новодвинск попадают промышленные и бытовые стоки. Соответственно, региональный Роспотребнадзор не берет на себя смелость рекомендовать какие-то определенные места для купаний и омовений. Но и запретить проведение религиозного ритуала ведомство не вправе.
Особо неблагоприятные с точки зрения микробиологии точки:
- г. Архангельск, в протоке Маймакса в Маймаксанском округе в районе ул. Сибирская, д. 52;
- Приморский район: р. Северная Двина в д. Конецдворье, в районе Храма всех Святых МО «Островное», МО «Боброво — Лявленское», р. Северная Двина в д. Новинки, в районе Успенской церкви Пресвятой Богородицы.
Роспотребнадзор предупреждает, что купание в этих местах может спровоцировать развитие инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний.
Во всех остальных местах вода условно соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Тем не менее, специалисты предупреждают о риске гриппа и острых респираторных заболеваний, охлаждения и кишечной палочки.