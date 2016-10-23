Архангельские активисты ОНФ провели рейд по выявлению фактов торговли спиртосодержащими жидкостями

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области совместно с представителями Роспотребнадзора и сотрудниками полиции приняли участие в вечернем рейде по выявлению в областном центре торговых точек (круглосуточных павильонов), где продолжается нелегальная торговля спиртосодержащими жидкостями.
В результате рейда в павильоне, который расположен на проспекте Московский, 6, после того, как была осуществлена продажа одного флакона, полицией были зафиксированы и изъяты запрещенные к реализации жидкости в количестве 92 бутылок емкостью 250 мл. Владелец торговой точки будет привлечен к административному штрафу.
«Архангельские предприниматели продолжают из-под полы осуществлять торговлю смертоносными жидкостями с безобидными названиями: лосьоны для лица, тоники для кожи и проч. Как известно, покупают их совершенно для других целей. Цена такого флакона колеблется от 35 до 50 руб., что значительно дешевле водки», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов.
В региональном отделении ОНФ склоняются к выводу, что на окраинах города ситуация с продажей товара данной категории еще тяжелее. «Народный фронт призывает граждан усилить бдительность и сообщать о подобных фактах в надзорные органы», – сказал Варзумов.