АРО ЛДПР: Машинам со спецсигналами - безусловное преимущество

История конфликта между водителем машины скорой помощи и водителем обычной легковушки, в результате которого умер не дождавшийся прибытия врачей молодой человек, стала очередной темой, буквально «взорвавшей» средства массовой информации и социальные сети.
Руководитель фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Ольга Осицына считает, что в данной ситуации виноваты оба участника дорожного движения, но водитель легкового автомобиля, согласно Правилам дорожного движения, все же, был обязан уступить дорогу машине со спецсигналами.
- Можно долго спорить, кто больше виноват в данной ситуации, но погибшего молодого парня уже не вернуть, - отметила Ольга Осицына. – Мое глубокое убеждение, как автолюбителя со стажем, что машинам с включенными спецсигналами, особенно скорой помощи, необходимо предоставлять преимущество в любом случае! И, думаю, так поступает каждый нормальный водитель. Но, все же, предусмотренное сегодня наказание за непредоставление данного преимущества в виде штрафа в пятьсот рублей, на мой взгляд, чересчур мягкое. Даже штраф за то, что водитель не пристегнут ремнем безопасности, составляет тысячу рублей. Поэтому депутатами фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов подготовлен проект постановления об обращении к спикеру Государственной Думы с предложением пересмотра части 2 статьи 12.17 КоАП РФ в сторону увеличения суммы штрафа за правонарушение, предусмотренное данной статьей. Надеемся на поддержку наших коллег в областном Собрании при рассмотрении инициативы депутатов фракции ЛДПР, - резюмировала депутат Осицына.
Для справки:
Ч.2 ст.12.17 Кодекса об административных правонарушениях
«Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом -
влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев».