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Наперекор погоде. Мэр Северодвинска держит на контроле состоние ЖКХ города

Глава города побывал в офисах управляющих компаний СМУП «ЖКХ» (ул. Бойчука, 3) и в ПЖКО «Ягры» (ул. Нахимова, 2а).

- Начиная с 6 января после нештатной ситуации на ТЭЦ, мы приняли более тысячи обращений от населения. Из-за огромного количества звонков, вывели на смену второго диспетчера, - сообщил мэру директор СМУП ЖКХ Леонид Поляков.

Все заявления анализируются. Сегодня на контроле - температура теплоносителя на вводе в многоквартирные дома и на выходе. Здесь есть проблемы: данные Севгортеплосетей и управляющих компаний разнятся. Также перед ресурсоснабжающей организацией поставлен вопрос о перерасчёте для населения.

- По устранению жалоб мы делаем всё от нас зависящее. Работаем совместно с Севгортеплосетями, - прокомментировала и.о. начальника ПЖКО «Ягры» Татьяна Салабаева.

Поступило много обращений на отсутствие холодного водоснабжения, в первую очередь, в ветхом деревянном жилфонде. Аварии происходят, как правило, из-за резкого снижения температуры воздуха. Везде был обеспечен подвоз воды.

- На случай таких нештатных ситуаций во всех управляющих компаниях необходимо вовремя выводить на работу дополнительных диспетчеров, чтобы каждый житель мог подать заявку, - подвёл итог проверки Михаил Гмырин. - Необходимо подумать, как свести к минимуму аварии на сетях холодного водоснабжения.

Вчера были проверены все школы на соблюдение температурного режима. Как доложил начальник управления образования Сергей Попа, все учреждения готовы принять детей.

 (по материалам сайта северодвинской мэрии)

11 январь 11:43 | : Будни

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