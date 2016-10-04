ОНФ в Архангельской области держит на контроле организацию свободного доступа к Кудьмозеру

После вмешательства экспертов Общероссийского народного фронта прокуратура Архангельской области направила исковое заявление в суд по обеспечению свободного доступа граждан к озеру Кудьмозеро.
Активисты ОНФ в Архангельской области в июне 2016 г. выявили факты ограничения свободного доступа граждан в рекреационную зону лесного фонда в окрестностях Северодвинска. Выделенные в лесу земельные участки имущественного комплекса граничили с пляжной зоной водного объекта – озера Кудьмозеро, проход к которому для граждан был закрыт. После обращения представителей ОНФ в органы прокуратуры области была проведена проверка.
Как отмечает прокуратура Архангельской области, на арендованном лесном участке в нарушение проекта освоения лесов частной компанией были возведены беседка, двухэтажный дом, по периметру – забор, которым ограничивается право беспрепятственного доступа граждан к водному объекту. В суд было направлено исковое заявление прокуратуры о понуждении юридического лица обеспечить беспрепятственный доступ граждан к водному объекту. Северодвинским городским судом 17 ноября 2016 г. требования прокурора удовлетворены.
«Мы зафиксировали, что со стороны леса к озеру не пройти – путь преграждал высокий бетонный забор, сама пляжная зона была огорожена металлической сеткой. По закону ни забора, ни сетки на пляже быть не должно, а граждане имеют право свободно проходить к озеру, которое не принадлежит частным лицам, – отметил член регионального штаба ОНФ Александр Голубин. – Но хозяин участков, видимо, посчитал, что раз построил здесь шикарный дом, значит, и пляж нужно обустроить, а затем – огородить и никого не пускать. Теперь мы ждем, что суд вынесет справедливое решение по демонтажу ограждения так называемого VIP-пляжа».
Региональное отделение Общероссийского народного фронта во избежание подобных инцидентов намерено проверить рекреационные зоны вблизи популярных мест отдыха на предмет доступности для граждан.