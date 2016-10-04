Увидеть живьем Путина. Кто хочет поработать на Арктическом форуме в Архангельске?

Продолжается набор волонтеров на Международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», который пройдёт с 27 марта по 2 апреля 2017 года в Архангельской области.
Стать волонтерами смогут молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Каждая анкета будет рассмотрена оргкомитетом Форума. В случае положительного решения, заявителю на почту придет информационное письмо с приглашением на собеседование по Skype. По итогам собеседования потенциальным волонтерам будет направлено дополнительное задание.
Зарегистрироваться можно, пройдя по ссылке https://ais.fadm.gov.ru/event/2032
(по материалам сайта архангельской мэрии)