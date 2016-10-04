 Депутат фракции ЛДПР в Архоблсобрании Сергей Пивков стал лучшим на общероссийском портале молодых депутатов

Заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по региональной политике и вопросам местного самоуправления, заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Пивков награжден Грамотой межрегиональной общественной организации «Молодые Депутаты» как лучший на информационном портале nеwdер.ru по итогам 2016 года.
Проект «МФС – Молодые депутаты» имеет уже более чем девятилетнюю историю и был создан с целью формирования пула эффективных молодых политиков страны. За это время он охватил тысячи молодых депутатов в возрасте до 35 лет по всей России. Молодые законодатели общаются между собой, реализуют совместные проекты, принимают участие в мероприятиях федерального, регионального и местного уровней.
Для реализации главной цели проекта – формирования пула эффективных молодых политиков, МОО «Молодые Депутаты» ведет рейтинг активности депутатов, который формируется исходя из работы с обращениями граждан, наполнения новостного контента сайта, упоминаний в СМИ и так далее. За каждое действие начисляются баллы, которые затем суммируются. Таким образом, каждый месяц, квартал и год определяются самые активные из молодых политиков.
– Мое первое знакомство с деятельностью общероссийского объединения молодых депутатов состоялось еще в 2010 году, – вспоминает Сергей Пивков. – Тогда я еще был депутатом муниципального уровня и вместе с коллегами посетил одно из мероприятий организации – дебат-площадку между молодыми политиками, представляющими парламентские партии. Затем наше взаимодействие как поутихло, но спустя некоторое время возобновилось вновь. И сегодня я благодарен коллегам за высокую оценку и возможность общения и обмена опытом между молодыми политиками всей нашей необъятной Родины. Но больше всего я благодарен ЛДПР и высшему руководству Партии за доверие и шанс реализовать себя в политике. Спасибо!