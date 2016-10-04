Зима... холода... в Кенозерье приживаются сорняки из Южной Америки

В ходе полевых работ на территории Каргопольского сектора Кенозерского национального парка, Архангельская область, Наталья Махнович научный сотрудник Северо-Западного отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, провела мониторинг редких растений.
Исследования известных и поиск новых популяций редких видов растений проводились на территории Каргопольского сектора Кенозерского парка в июне этого года. Был проведен мониторинг редких, краснокнижных видов растений. В частности, изучалась популяция Венерина башмачка настоящего (Cypripedium calceolus) на берегу оз. Коломенское. Результаты показали, что состояние популяции оценивается как благополучное. Увеличилось число особей всех возрастных групп и их общее количество. В ходе экспедиции была обнаружена новая популяция венерина башмачка в районе озера Масельгское.
Наталья Махнович, научный сотрудник Северо-Западного отделения Института океанологии рассказала, что маршрутные исследования проводили в лесных и прибрежных экосистемах у озера Лекшмозера, берегов озер Масельгское, Синее, в пределах возвышенности Хижгора. В ходе работ были обнаружены новые виды в составе флоры Парка - Галинзога мелкоцветковая и Коровяк.
Галинзога мелкоцветковая (Galinsoga parviflora Cav.) – ранний однолетний яровой сорняк, его родина – Перу (Южная Америка). Как отмечал в 2003 году кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ВНИИ защиты растений Александр Лазарев: «Первой европейской страной, куда галинзога мелкоцветковая была завезена в 1800 году, оказалась Франция, откуда она быстро распространилась на восток по всему континенту. В 30-40-х годах ХХ века её находили уже в средней полосе европейской части России. Это активное продвижение сорняка в северные регионы внушает опасение. В ближайшие годы он может стать серьезным засорителем плодородных почв на Северо-Западе России». С этого времени сорняк продвинулся дальше на север, до территории Кенозерского парка.
Коровяк – лесостепной вид, распространенный в Европе и Азии, встречается в Европейской части России, в списке флоры В.М. Шмидта (2005) для Архангельской области приводится два вида – Коровяк черный (Verbascum nigrum) только для Котласа и Коровяк фиолетовый (Verbascum phoeniceum) для Соловецких островов. Оба вида обнаружены в пределах возвышенности Хижгора, Каргопольского сектора Парка.