Школа детской анимации в Архангельске подвела итоги шестидневки

Образовательная программа V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open завершилась шестидневной инклюзивной мастерской детской анимации. Партнёром мероприятия выступил «Союзмультфильм». 63 участника школы анимации за пять дней под руководством педагогов-мультипликаторов легендарной студии Елены Макаренко и Марины Горской создали семь готовых мультфильмов. Семь участников мастерской – дети с ограниченными возможностями здоровья. Юные мультипликаторы до этого уже имели опыт создания анимационного кино – большинство из них ученики мультстудий из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласского, Каргопольского, Верхнетоемского, Холмогорского, Мезенского и Устьянского районов Архангельской области.
В заключительный день мастерской все желающие смогли увидеть мультфильмы, создателями которых стали сами дети. Семь мультфильмов, объединённых одной арктической темой, созданы в рисованной, пластилиновой, перекладной и смешанной техниках. В каждом детском творении есть узнаваемые для жителей Поморья детали: герои сказок Писахова, высотка, деревянные дома, памятник в виде морской волны на мысе Пур-Наволок и др. В одном из мультфильмов ожившие персонажи из бумаги и пластилина провожали арктического исследователя Владимира Русанова, покидавшего Архангельска на судне "Геркулес". Один из мультфильмов был снят по мотивам сказки Писахова "Из-за блохи", вспоминали про северного сказочника и в другом анимационном фильме.
Зрители увидели сюжетные мультфильмы и абстрактные, созданные с помощью простого устройства со сложным названием – фенакистископа. Северное сияние, морские арктические животные, народные песни, наряды и промыслы – в мультфильмах было всё, что входит в определение бренда Архангельской области. Участникам мастерской была лишь задана тема: Арктика, Север, а остальное они придумывали сами.
Креативный директор студии «Союзмультфильм» Мария Савиных отметила талант юных мультипликаторов.
«Каждый раз невероятно вдохновляюще смотреть работы детей. Вашему трудолюбию, идеям, творчеству может позавидовать самый опытный творец. Ваши работы были удивительными, волшебными. Я надеюсь, что прикоснувшись к этому миру волшебства, вы захотите заниматься этим дальше", - сказала Марина Савиных.
В рамках мастерской креативный директор «Союзмультфильма» провела круглый стол с руководителями и педагогами мультстудий региона.
- Мы – молодая мультстудия из Каргополя. У нас нет специального оборудования, но в этом году мы сделали большой шаг на пути развития - приехали сюда. Есть моменты, которые мы можем внедрить в работу на местах. Мы узнали, что в Архангельской области очень мало снято мультфильмов о нашем регионе, и сейчас мы хотим подключиться к данным проектам. Хотим пойти с мастер-классами по созданию мультфильмов в детские сады Каргопольского района, - рассказывает Недосекина Анастасия, студия «Мульти-пульти».
Остались довольны и дети – они побывали на премьере собственных фильмов, их встречали овациями, а свои фамилии они увидели в титрах. Теперь, вернувшись домой, они будут делиться опытом с другими участниками мультстудий. За пять дней ученики познакомились, придумали сценарий мультфильма, создали героев и сняли готовые анимационные короткометражки. Юные мультипликаторы не только учились, но и посещали различные интерактивные программы с участием артистов детского центра легендарной мультстудии, посмотрели и обсудили с автором мультфильм Василием Подойницыным «Поморское счастье в делах». В заключительный день подарком от «Союзмультфильма» для детей из Архангельской области стали премьерные работы студии и серия «Крутиксов», которую не показывали на широкую аудиторию.
Образовательная программа кинофестиваля закончилась, но в Архангельской, Свердловской областях и НАО продолжают смотреть фильмы Arctic open. Ещё несколько полнометражных фестивальных работ увидят жители Коми и Санкт-Петербурга.