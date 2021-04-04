Первоклашка из Северодвинска утерла носы конкурентам на федеральном уровне

МТС совместно с Московским зоопарком подвели итоги образовательной эко-программы по сохранению редких животных для школьников всей России. Золотым призером стала 7-летняя Виктория Куликова из Северодвинска.
Виктория сделала вольер для жирафов и загрузила фотографию поделки на страницу конкурса «Лаборатория ZOO». В августе первоклассница приехала в Московский зоопарк на научно-практический курс, где посетила музей, познакомилась с историей зоопарка, встретилась с кураторами программ по сохранению животных, научными сотрудниками и заведующими отделов. Виктория приняла участие в исследовательской группе по наблюдению за животными и проведению тренингов и попробовала себя в роли помощника кипера (сотрудника по уходу за животным).
«О конкурсе я узнала от мамы и решила сделать вольер для жирафов. Мне очень понравилось в Московском зоопарке, в гостях у панды, разных животных, я обожаю львов. Ребята, участвуйте в «Поколении М», побеждайте, это весело», – рассказала Виктория.
«Мы рады быть частью Всероссийского конкурса, организованного силами фонда «Поколение М». Благодаря этой инициативе мы смогли обратиться к детям всей России, приобщить их к важным вопросам сохранения окружающей природы. Ведь одной из основных функций деятельности Московского зоопарка является просвещение. Здорово, что через творчество и игру мы также можем транслировать природоохранные идеи и поднимать вопросы экологии», – отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
«В Архангельской области много талантливых ребят. Дети принимают активное участие в проекте, показывают ответственное отношение к экологии и занимают первые места. Уверен, что история Виктории Куликовой из Северодвинска станет примером для других ребят и вдохновит их на участие в проекте «Поколение М»», – прокомментировал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.
Виктория с пяти лет занимается в детском технопарке «Северный Кванториум» в Северодвинске. В этом году она пошла в первый класс и планирует продолжать обучение в биоквантуме, а также изучать техническое моделирование.
«Поколение М» – благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Каждый сезон выбираются лучшие работы по всем направлениям, победители и призеры получают возможность стажироваться в крупных творческих студиях и выступить на главных сценах страны. Кроме того, наставники проводят мастер-классы онлайн и приезжают в регионы, чтобы встретиться с детьми. При этом любая активность на сайте монетизируется, превращаясь в баллы, которые МТС переводит в реальные деньги и направляет на срочные операции для тяжелобольных детей со всей страны. В проекте участвуют одаренные школьники из всех регионов России. Новый сезон программы стартует осенью, но зарегистрироваться на виртуальной платформе «Поколение М», подать заявку на участие и пройти мастер-классы, курсы от звездных преподавателей можно уже сейчас.